Konuttan sonra sıra otomobilde: Faizleri sıfırlayıp ödemeleri altı ay ertelediler

Kamu bankaları konut kredisi paketlerini açıklarken taşıt kredisi paketinde beklenen kampanya açıklamaları da peş peşe gelmeye başladı.Bahar kampanyası adı altında sıfır araç alacaklara altı ay ödemesiz seçenek sunan firmalar faizi ise belli bir vadeye kadar sıfırladı.İşte otomobil firmalarının sıfır araç kampanyaları..Nissan Türkiye, Nisan ayında başlattığı düşük faizli uzun vadeli kredi fırsatları ve avantajlı fiyatlar sunan kampanyasını mayıs ayında da devam ettiriyor. Bu kapsamda kullanıcılar 24 aya varan %1'in altında faizli kredi imkanlarından faydalanabiliyor.Kampanyanın en dikkat çeken noktalarından birisi de ödeme ertelemesi tarafında. Açıklanan detaylara baktığımızda tüm kredilerde ödemeyi 6 ay öteleme seçeneğinin bulunduğunu görüyoruz.Markanın en yeni üyesi olan 2022 Model Qashqai'lerde 200.000 TL için 24 ay vadede %0,49 faiz oranlı kredi imkanı sunuluyor. Ertelemeli ödeme seçeneleri Qashqai, Juke ve Micra modellerinde tercih edilebilecek.Peugeot Türkiye, mayıs ayı boyunca sürecek avantajlı kampanyalar kapsamında sıfır faizli kredi seçenekleri sunuyor.Şirketten yapılan açıklamaya göre, Peugeot Türkiye, mayıs ayında özgün tasarımları, yenilikçi teknolojileri ve 'üstün' sürüş özellikleriyle binek otomobil ve ticari araç ürün yelpazesi için çok avantajlı kampanya seçeneklerini otomobilseverlerle buluşturuyor.Mayıs ayı boyunca sürecek avantajlı kampanyalar kapsamında SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, 208 ve 508 modellerinde birbirinden cazip sıfır faizli kredi seçenekleri sunuluyor.SUV ailesinin üyelerinden Peugeot SUV 2008 modeline sahip olmak isteyenler, 80 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli veya 120 bin TL için 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredilerden, SUV 3008 modeline sahip olmak isteyenler ise 115 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli veya 150 bin TL için 18 ay yüzde 0,99 faizli kredi kampanyalarından yararlanabiliyor.7 kişilik oturma kapasitesi, yeni PEUGEOT i-Cockpit ve Night Vision'la segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi dizel motora sahip Peugeot SUV 5008 ise 120 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli veya 150 bin TL için 18 ay yüzde 0,99 faizli kredi fırsatlarıyla sunuluyor.Maksimum sürüş keyfini standart olarak sunan, sedan sınıfının dikkati çeken temsilcisi Peugeot 508, 80 bin TL için 12 ay sıfır faizli veya 120 bin TL için 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleriyle tercih edilebiliyor.Ayrıca, hatchback segmentinin özgün tasarımlı sportif modeli Peugeot 208'i tercih edenler 35 bin TL için 12 ay vadeli sıfır veya 50 bin TL için 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.BlueHDi dizel motoru ve 8 ileri tam otomatik EAT8 şanzımanıyla yüksek konfor ve verimlilik sunan, SUV görünümlü tasarımı ve teknolojisiyle de sınıfının çok yönlü aracı Peugeot Rifter'a, ay boyunca 100 bin TL'ye kadar 15 ay sıfır faizli veya 170 bin TL için 15 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanlarıyla sahip olunabiliyor.Peugeot'nun tüm diğer hafif ticari araç modelleri de 120 bin TL'ye kadar 15 ay sıfır faizli veya 200 bin TL için 15 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleriyle destekleniyor.Opel, mayıs ayında da binek ve ticari araç modellerinde uygun satın alma koşulları sağlıyor.Şirket açıklamasına göre, markanın sıra dışı hatları, Opel Vizör'ü ve Pure Panel kokpitiyle öne çıkan en yeni modeli Mokka, 100 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi imkanıyla 689 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor. Ayrıca sağlık çalışanları, avukatlar, polisler, askerler, öğretmenler ve bu meslek gruplarının birinci derece yakınları yeni Opel Mokka'ya özel ek indirim fırsatlarıyla sahip olabiliyor.Opel'in yeni tasarım dilini en iyi şekilde yansıtan modelleri arasında yer alan Crossland'ın bazı versiyonları, 100 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi seçeneğiyle müşterilere sunuluyor. En çok tercih edilen SUV modellerinden biri olan Crossland, 469 bin 700 TL'lik başlangıç fiyatıyla öne çıkıyor. Opel'in hatchback modeli Corsa, 75 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla 379 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. Ayrıca, ÖTV muafiyetinden faydalanabilen kişiler için cazip satın alma fiyatlarına sahip sınırlı stoktaki Corsa ve Crossland modelleri, bayilerde yeni sahiplerini bekliyor.'İşi Almanlara bırakın' sloganıyla ticaride hayatı kolaylaştıran ve işinin profesyonellerine pragmatik çözümler sunan Opel, binek otomobil konforunu ticari araç özellikleriyle birleştirerek KOBİ'lerin her ihtiyacına cevap vermeye devam ediyor. Opel, tüm ticari araç ürün ailesinde mayıs ayına özel 100 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi seçeneği ve KOBİ'lere ek çeşitli fırsatlarla öne çıkıyor.Binek otomobil konforunu ticari araç özellikleriyle birleştiren Combo Life'a, 423 bin 900 TL'den; çok yönlü kasası ve yüksek taşıma kapasitesiyle öne çıkan Combo Cargo'ya ise 324 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Yüksek taşıma kapasitesi ve akıllı teknolojileriyle ticarette işleri kolaylaştıran Vivaro Cargo, 453 bin 900 TL'den; Vivaro City Van ise 544 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Konfor odaklı yenilikçi teknolojileri, özgün Alman tasarımı ve detaylarıyla yeni Zafira Life 674 bin 900 TL'den başlayan fiyatıyla yeni sahiplerini bekliyor.Hyundai i10: Hyundai i10 model araç satın almak isteyenlere kredi desteği veriliyor. Buna göre kullanılacak olan kredi müşterilere 6 ay ertelemeli olarak sağlanıyor. Müşteriler çektikleri kredinin ilk taksitini 6 ay sonra ödemeye başlıyorlar.Hyundai i20: Hyundai i20 için daha önceki aylarda olduğu gibi müşterilere iki ayrı seçenek sunuluyor. Bu iki seçenek aynı anda kullanılamıyor. Buna göre müşteriler ya 31.300 TL'lik nakit indirimden yararlanacaklar ya da 12 ay vadeli ve aylık yüzde 0,99 faizli 55 Bin TL kredi desteğini alabilecekler.Hyundai Elantra: Hyundai'nin artık klasikleşen kredi desteği kampanyası Mayıs ayı boyunca Elantra modeli için de geçerli olacak. Müşteriler 6 ay ertelemeli kredi çekerek Hyundai Elantra satın alabilecekler.Hyundai Bayon: Sıfır kilometre Hyundai Bayon satın almak müşteriler 6 ay taksit ertelemeli kredi imkanından yararlanıp bu otomobili satın alabilecekler.Renault firmasının en güvendiği otomobil modellerinden olan Renault Clio için avantajlı araba kampanyası Mayıs ayında da devam ediyor. Bu otomobil 305.900 TL'den başlayan fiyatlarla ve kredi desteği ile satılacak. Kredi desteği kullanılarak 166.400 TL peşinat ve 3.500 TL aylık taksitle bu otomobil satın alınabiliyor.Renault tüm binek araçlar için müşterilere kredi desteği verileceğini duyurdu. Buna göre müşteriler 12 ay vadeli 75 Bin TL kredi desteğini aylık yüzde 0,99 faizle Renault Finans'tan kullanabilecekler. Bu kampanya tüm modeller için geçerli olacak.Kia tarafından açıklanan Mayıs 2022 araba kampanyalarına göre müşteriler kredi destekleri ile sıfır kilometre otomobil satın alabilecekler.Bu kapsamda Xceed, Yeni Sportage, Rio, Yeni Ceed HB ve Stonic modellerini satın almak isteyenler 12 ay vadeli 200 Bin TL krediyi aylık yüzde 1,49 faizle kullanabilecekler.Hyundai Kona: Hyundai Kona için müşterilere kredi desteği verileceği ilan edildi. Buna göre müşteriler 55 Bin TL krediyi 12 ay vade ve aylık yüzde 0,99 faiz imkanları ile kullanabilecekler.Rahat ve güvenli kullanımı ile dikkatleri çeken ve yakıt tasarrufu ile vatandaşın cebini rahatlatan Fiat Egea'nın Mayıs ayı fiyatları da yüzleri güldürecek.Şık ve konforlu tasarımı ile piyasanın tozunu alan Fiat Egea'da en düşük fiyat 289 bin liradan başlıyo