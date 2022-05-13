Eda Nur Kaplan’a cinsel saldırı davasında karar açıklandı: Sanıklar beraat etti

Daha önceki celsede mütalaayı açıklayan savcı, sanıklar Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Arduçoğlu hakkında ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 18 yıla kadar hapis cezası istedi. Karar öncesi son sözlerini söyleyen sanık Arduçoğlu, Kaplan ailesinin televizyon programlarında adalet aradığını, kendisinin ise adalete güveninin tam olduğunu ve suçsuz olduğunu belirtti.Diğer sanık Güzelyurt ise bütün delillerin ortada olduğunu ve verilen karara karşı boynunun kıldan ince olduğunu beyan etti. Tutuklu sanıkların beyanlarının ardından kararı açıklayan mahkeme, sanıklardan Arduçoğlu ve Güzelyurt’un beraatine hükmetti.