Başkan Erdoğan'ın açılışını yapacağı Rize-Artvin Havalimanı yarın hizmete giriyor!

Rize'ye 34, Hopa'ya 54, Artvin'e 125 kilometre uzaklıkta, Pazar ilçesinde yapılan yılda yaklaşık 3 milyon yolcuya hizmet verebilecek havalimanındaışıklandırma, çevre düzenlemesi ve yol düzenlemesi için gerekli son kontroller ve çalışmalar tamamlanıyor.Gece saatlerinde çay bardağı şeklinde inşa edilen kule ışıklandırılarak Türk bayrağı figürü yansıtıldı. 3 bin metre uzunluğundaki pist ise aydınlatıldı.Gün batımı ile Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından Türkiye'nin deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci havalimanında güzel görüntüler oluştu. Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından deniz dolgusuyla inşa edilen Türkiye'deki ve Karadeniz Bölgesi'ndeki ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı tamamlandı.Havalimanının açılışı yarın saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Açılış töreni öncesinde havalimanına Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev uçakla ilk inişi yapacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılacağı törenin ardından Rize-Artvin Havalimanı'nda seferler başlayacak.