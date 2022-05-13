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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan'ın açılışını yapacağı Rize-Artvin Havalimanı yarın hizmete giriyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 3 Nisan 2017'de temeli atılan, Türkiye'nin deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'nda açılış için son kontroller yapılıyor. Gece saatlerinde çay bardağı şeklinde inşa edilen kule ışıklandırılarak Türk bayrağı figürü yansıtıldı. Rize-Artvin Havalimanı, Başkan Erdoğan'ın katılımıyla yarın saat 14.00'te hizmete açılacak.

Başkan Erdoğan'ın açılışını yapacağı Rize-Artvin Havalimanı yarın hizmete giriyor!
Ekleme: 13.05.2022 - 10:04 Güncelleme: 13.05.2022 - 10:06 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'ın açılışını yapacağı Rize-Artvin Havalimanı yarın hizmete giriyor!
Rize'ye 34, Hopa'ya 54, Artvin'e 125 kilometre uzaklıkta, Pazar ilçesinde yapılan yılda yaklaşık 3 milyon yolcuya hizmet verebilecek havalimanında
ışıklandırma, çevre düzenlemesi ve yol düzenlemesi için gerekli son kontroller ve çalışmalar tamamlanıyor.

Gece saatlerinde çay bardağı şeklinde inşa edilen kule ışıklandırılarak Türk bayrağı figürü yansıtıldı. 3 bin metre uzunluğundaki pist ise aydınlatıldı.

Gün batımı ile Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından Türkiye'nin deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci havalimanında güzel görüntüler oluştu. Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından deniz dolgusuyla inşa edilen Türkiye'deki ve Karadeniz Bölgesi'ndeki ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı tamamlandı.

AÇILIŞI BAŞKAN ERDOĞAN YAPACAK
Havalimanının açılışı yarın saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Açılış töreni öncesinde havalimanına Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev uçakla ilk inişi yapacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılacağı törenin ardından Rize-Artvin Havalimanı'nda seferler başlayacak.
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Başkan Erdoğan'ın açılışını yapacağı Rize-Artvin Havalimanı yarın hizmete giriyor!
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