Resmi olarak duyurdular: Kuzey Kore'de 2 buçuk yılın ardından ilk koronavirüs vakası

Kim Jong-un başkanlığında yönetilen Kuzey Kore dünyanın en dışa kapalı ve 'gizemli' ülkelerinden biri olarak kabul ediliyor.Ülke son zamanlarda koronavirüsün (Kovid-19) görülmediği tek ülke olduğu iddiası ile gündemdeydi.Ülkeden itiraf gibi bir adım geldi.Dünya genelinde etkisini sürdüren Covid-19 salgınının başından bu yana ülkede vaka görülmediğini savunan Kuzey Kore, iki buçuk yılın ardından Pyongyan'da ilk vakanın kayda geçtiğini açıkladı.Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), geçtiğimiz pazar günü ateş belirtisi gösteren hastalardan toplanan örneklerde Covid-19'un Omicron mutasyonunun tespit edildiğini duyurdu.Tespit edilen vaka sayısına dair bilgi paylaşılmazken, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un iktidardaki Kore İşçi Partisi'nin politbürosunu toplantıya çağırdığı ve yetkililere tüm şehir ve ilçeleri tamamen izole etme talimatı verdiği kaydedildi.Ayrıca Kim'in üretim ve tarımsal faaliyetleri sürdürmek için adımlar atacağını söylediği belirtildi. KCNA'nın söz konusu haberi Pyongyang'ın yeni nükleer denemeye hazırlandığı tahmin edilen bir dönemde yayınlanması dikkat çekti.Devlet kontrolündeki bir diğer basın organı olan Rodong Sinmun Gazetesi ise Kore İşçi Partisi'nin salgın önleme tedbirleri konusunda 'acil durum' ilan ettiğini duyurdu.Pyongyang, Çin'in Wuhan şehrinde ilk Covid-19 vakasının doğrulanmasının ardından 2020'nin başlarında Çin ve Rusya'ya olan sınırlarını tedbir amacıyla kapatmıştı.Kuzey Kore daha önce ise 2003'teki SARS salgını ve 2014'teki Ebola salgını sırasında yabancıların Kuzey Kore'ye girişini askıya almıştı.Nükleer silah ve füze programı nedeniyle sert yaptırımların hedefi olan Kuzey Kore'nin gıda ve tıbbi malzeme sıkıntısı nedeniyle bulaşıcı hastalıklara karşı savunmasız olduğu değerlendiriliyor.