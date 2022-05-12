Polisin filmleri aratmayan 7 aylık uyuşturucu operasyonunun detayları ortaya çıktı!

Deniz aşırı uyuşturucu ve insan kaçakçılığı suçlamasıyla uzun zamandır aranan Mahsum Ay, Balıkesir Narkotik timlerinin hassas çalışmasıyla önceki gün yakalandı. 7 ay süren operasyonun filmleri aratmayan ayrıntılarına ise SABAH ulaştı2019'da Ayvalık açıklarında batan Vedat Reis-47 adlı tekneden çıkan 2 tona yakın skunk maddesi ve 2020 yılında Panama bandıralı 'Frontier Falcon' isimli geminin omurga bölümünün dışına sonradan monte edilen tankta ele geçirilen 25 kilo kokainin Türkiye'ye getirilmesi olayını araştıran Balıkeir narkotik ekipleri, "Ay Grubu" olarak bilinen uyuşturucu şebekesinin lideri olduğu ileri sürülen Mahsum Ay'ın peşine düştü.Hakkında; Ayvalık Sulh Ceza Hâkimliğince 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti yapmak', Burhaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesince 'kasten öldürme', Ayvalık 3. Asliye Ceza Mahkemesince toplam 3 adet aranma kaydı bulunan suç örgütü elebaşı Mahsum Ay'ın hayalet gibi yaşadığını ve hiçbir yere çıkmadığını tespit eden Balıkesir Narkotikle Mücadele timleri, Ay'ın sevgilisi Sunay Epöz üzerinde yoğunlaştı.Mahsum Ay ve çetesinin 2 tonun üzerindeki uyuşturucu maddeyi denizaşırı ülkelerden Ege Denizi sahil şeridini kullanarak Türkiye'ye getireceği ihbarını alan Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.Mahsum Ay'ın sahte kimlik kullandığını ve bir kez kullandığı telefonu bir daha kullanmadığını tespit eden narkotik timleri, Sunay Epöz'ü teknik ve fiziki takibe aldı. Epöz'ün lüks rezidanslarda ve otellerde yaşadığını ve gününün büyük bir kısmını sosyal medya platformu olan Tik-Tok'da paylaştığını belirleyen narkotik polisi, şebekeye ulaşmak için Tik-Tok'a üye oldu.Epöz'ün gittiği lüks restoranları, spor salonlarını ve kuaförünü takibe aldı. Kendilerini çift olarak tanıtan kadın-erkek polisler, kısa sürede Sunay Epöz ile arkadaş oldu. Epöz, kendilerine Tik-Tok fenomeni süsü veren polis çiftle sürekli sosyal medya üzerinden iletişime geçmeye başladı.Mahsum Ay'ın yakalanmamak için sevgilisi Sunay Epöz ile ayrı rezidanslarda ve otellerde kaldığını, belli gün ve saatlerde buluştuklarını, yakalanmamak için sürekli adres değiştirdiğini belirleyen narkotik polisi, Mahsum Ay'ın sık sık görüşmelerini yaptığı Bornova'daki lüks rezidansı da takibe aldı. Polis 7 ay boyunca lüks rezidansa girenleri tek tek fotoğraflayarak teknik ve fiziki takibini sürdürdü.Mahsum Ay ve sevgilisi Sunay Epöz'ün 2 tonun üzerindeki uyuşturucu maddeyi denizaşırı ülkelerden Ege Denizi sahil şeridini kullanarak Türkiye'ye getireceği ihbarını alan ve organizatörlerle görüşmek için Bodrum'a gideceği bilgisine ulaşan Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için düğmeye bastı.Bodrum'da para trafiğinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle aynı gün otomobiliyle geri dönen Mahsum Ay ve sevgilisi Sunay Epöz, Buca çıkışında polisin düzenlediği operasyon sonucu yakalandı.Emniyette suçlamaları kabul etmeyen Mahsum Ay ve sevgilisi Sunay Epöz susma hakkını kullandı. Liderliğini Mahmut Ay'ın yaptığı suç örgütünün; 2020'nin Ekim ayında Kolombiya'dan Biga'daki limana yaklaşan 'Frontier Falcon' isimli Panama bandıralı 292 metre uzunluğundaki geminin karina (omurga) bölümünün dış tarafına sonradan monte edilen tank içerisinde o zamanki piyasa değeri 50 milyon lira olan 25 kilogram kokain ve 2019 yılında Ayvalık ilçesi Maden Adası yakınlarında batan Vedat Reis-47 isimli tekneden 1 ton 900 kilogram skunk maddesinin Türkiye'ye getirilmesinden sorumlu oldukları belirlenmişti.