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Özlem Gürses: Ekrem İmamoğlu 'Karadeniz turunun masraflarını İBB karşılıyor' dedi

. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turu ve bu gezi sırasında yaşananlara dair tartışmalar sürerken bomba bir açıklama daha geldi. Muhalif gazeteci Özlem Gürses, Karadeniz turuyla ilgili pes dedirten detayı paylaştı. İmamoğlu'nun, "Ben İBB Başkanıyım. Gezinin tüm masraflarını da İBB karşıladı" dediğini aktaran Gürses, skandal gerçeği böyle açıkladı...

Ekleme: 12.05.2022 - 00:05 Güncelleme: 12.05.2022 - 00:06 / Editör: Ozge Selin
İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turunun yankıları sürüyor... Gezide yaşananlar ve verilen fotoğraflarla ilgili tartışmalar sürerken bir skandal daha ortaya çıktı.


Ekrem İmamoğlu'nun, Karadeniz gezisine katılan muhalif gazeteci Özlem Gürses, YouTube kanalında gezinin masraflarının İBB bütçesi tarafından karşılandığını ifade etti. Gürses, Ekrem İmamoğlu'nun söylediği şoke eden sözleri de sıraladı.

İMAMOĞLU VE ONGUN'UN SÖYLEDİKLERİNİ TEK TEK AÇIKLADI!

Gürses, şunları söyledi: "Biz bu otobüslerin ve yemeklerin finansının nasıl karşılandığını sorduk. Dedi ki sayın İmamoğlu ve Murat Ongun; içinde bulunduğumuz bu otobüs, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütün masraflarını karşıladığı başkana tahsisli otobüs.


"İBB BAŞKANIYIM VE TÜM MASRAFLAR İBB BÜTÇESİNDEN KARŞILANIYOR"

'Diğer masraflar nasıl karşılanıyor? Kuru fasulye pilav yedik mesela. Bunun parasını kim ödedi?' diye sorduk.

Özlem Gürses: Ekrem İmamoğlu, 'Karadeniz turunun masraflarını İBB karşılıyor' dedi | Video

Ekrem Bey dedi ki; "Ben Türkiye'nin neresine gidersem gideyim. Benim bir rütbem var, unvanım var. Bu da İBB Başkanı unvanı. Dolayısıyla ben İstanbul'un belediye başkanı olarak bu gezileri yapıyorum. Gezinin bütün finansmanı da büyükşehir belediyesi bütçesinden karşılanıyor...'"

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