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KOSGEB'den geri ödemesiz 400 bin lira destek! İşte başvuru şartları...

KOSGEB aracılığıyla Küçük ve Orta Boy İşletmeleri (KOBİ) Yeşil Dönüşüm Destek Programı hayata geçirildi. Buna göre, yıllık enerji tüketimi 10-99 TEP(Toplam Eşdeğer Petrol) aralığında olan işletmeye 100 bin TL, yıllık enerji tüketimi 100-500 TEP olanlara ise 400 bin TL destek sağlanacak.Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Destekten yaklaşık 100 bin işletmenin faydalanacağı belirtildi.

Ekleme: 12.05.2022 - 13:04 Güncelleme: 12.05.2022 - 13:10 / Editör: Ozge Selin
KOSGEB'den geri ödemesiz 400 bin lira destek! İşte başvuru şartları...
KOSGEB aracılığıyla Küçük ve Orta Boy İşletmeleri (KOBİ) Yeşil Dönüşüm Destek Programı hayata geçirildi. Buna göre, yıllık enerji tüketimi 10-99 TEP(Toplam Eşdeğer Petrol) aralığında olan işletmeye 100 bin TL, yıllık enerji tüketimi 100-500 TEP olanlara ise 400 bin TL destek sağlanacak.Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Destekten yaklaşık 100 bin işletmenin faydalanacağı belirtildi. İşte destek programının detayları...

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından KOBİ'lerin yeşil dönüşüm konusunda mevcut durumlarının tespit edilerek sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, gerekli stratejilerin oluşturulması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Yeşil Dönüşüm Destek Programı başlatıldı.

İKİ AYRI DESTEK BİRDEN
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, yeşil Dönüşüm Destek Programı'nın amacının: KOBİ'lerin yeşil dönüşüm konusunda mevcut durumlarının tespit edilerek sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, bu konuda gerekli stratejilerin oluşturulması, bu stratejiler doğrultusunda kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması olduğu belirtildi. Buna göre, yıllık enerji tüketimi 10-99 TEP aralığındaki işletmeler için ayrı 100-500 TEP (Toplam Eşdeğer Petrol)aralığındaki işletmeler için ayrı olmak üzere 2 ayrı destek tasarımı hazırlandı.

KOSGEB'den geri ödemesiz 400 bin lira destek! İşte başvuru şartları...

GERİ ÖDEMESİZ EN AZ 100 BİN LİRA
Yıllık enerji tüketimi 10-99 TEP aralığındaki KOBİ'ler; Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) şirketlerinden, motor etüdü hizmeti alacak. KOSGEB, bu etüt neticesinde değiştirilmesi önerilen motor değişimi giderlerine destek verecek. Buna göre, enerji tüketimi 10-49 TEP'e kadar olan KOBİ'ye 1.500 TL motor edüt ve 60 bin TL motor değişim gideri desteği sağlanacak. 50-99 TEP aralığındaki işletmelere ise 2 bin 500 TL motor etüt ve 100 bin TL motor değişik gideri desteği verilecek. Motor etüt giderlerinin tamamına, motor değişim giderlerinin ise yüzde 60'ına kadar destek sağlanacak.

Geri ödemesiz 100 bin lira ile 400 bin lira arasında katkı sunulacak destek programına başvurular, ‘edevlet.kosgeb.gov.tr' adresinden yapılabiliyor.
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