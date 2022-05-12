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Galatasaray’ın yeni golcüsü belli oldu! Transferin ilk hedefi ortaya çıktı… Sezona damga vurmuştu

Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Galatasaray, gelecek sezonun hazırlıklarını sürdürüyor. Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan sarı-kırmızılılarda önümüzdeki dönemin ilk transfer hedefleri de ortaya çıkmaya başladı. Bu sezon Süper Lig'in flaş ekibinin yıldız golcüsü için devreye giren Galatasaray, transferde ilk hedefini belirledi. İşte son dakika haberinin detayları…

Ekleme: 12.05.2022 - 20:06 Güncelleme: 12.05.2022 - 20:09 / Editör: Ozge Selin
Bu sezon tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan Galatasaray'da adeta bir kaos ortamı oluştu.

Gelecek sezon bu kaos ortamından kurtularak tekrar başarılara ulaşmayı hedefleyen sarı-kırmızılı camiada başkanlık seçimi yaklaşıyor.

Taboola'dan
Başkanlık seçimiyle birlikte teknik direktör Domenec Torrent'in de henüz geleceği belli olmayan Galatasaray'da flaş transfer iddiaları gelmeye devam ediyor.

Sezona Fatih Terim ile başlayan ancak üst üste gelen kötü sonuçlarla takımın başına İspanyol çalıştırıcı Torrent getirilmişti.

Domenec Torrent'in de beklenen etkiyi yaratamaması, Galatasaray'da işleri çıkmaza soktu.

Süper Lig'de geride kalan 36 haftada 48 puan toplayarak 13. sırada yer alan sarı-kırmızılı takım, bu sezonun kötü anılarını unutturmak istiyor.

4-11 Haziran tarihleri arasında yapılacak başkanlık seçimiyle birlikte yeni bir döneme girecek olan camiada transfer çalışmaları da devam ediyor.

İLK İŞ TORRENT'İN GELECEĞİ

Yeni başkanla birlikte ilk iş olarak Domenec Torrent'in takımda kalıp kalmayacağını belirleyecek olan Galatasaray'ı kritik bir süreç bekliyor.

Son dakika: Galatasaray'ın yeni golcüsü belli oldu! Transferin ilk hedefi ortaya çıktı… Sezona damga vurmuştu
Yeni başkanın göreve başlamasının ardından sezon hazırlıklarına çok fazla vakti kalmayacak olan Aslan, bu süreci hızlıca tamamlamanın peşinde.

Son dakika: Galatasaray'ın yeni golcüsü belli oldu! Transferin ilk hedefi ortaya çıktı… Sezona damga vurmuştu
Dolayısıyla transferde hedef olan oyuncuları da önceden bitirmek isteyen Galatasaray'da bomba bir iddia geldi.

UMUT BOZOK'A KANCA

Bu sezon Süper Lig'de Kasımpaşa formasıyla adından söz ettiren, attığı gollerle adeta ligin tozunu attıran Umut Bozok için Galatasaray'ın devrede olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da ilgisini çeken Umut Bozok için en güçlü adayın Galatasaray olduğu iddia edildi.

Fanatik; Galatasaray'ın, yerli takviyesi doğrultusunda ilk hedefini Umut Bozok olarak belirlediğini yazdı.

Kasımpaşa'nın, sezon başında Fransa'nın Lorient takımından kiraladığı ve performansını beğenince 1.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullandığı 25 yaşındaki santrfor, şu sıralarda Türk devlerinin gözdesi konumunda.

36 lig maçında 16 kez fileleri havalandırıp 7 de asist yapan Umut'un, önümüzdeki sezon bir şampiyonluk adayının formasını giymesine kesin gözüyle bakılıyor.
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