Can Ataklı'dan CHP'ye sert tepki: 30 yıldır yazıyorum hiçbir AK Parti’li bunu yapmadı

Tele 1 Sunucusu ve Korkusuz Gazetesi Yazarı Can Ataklı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiri yağmuruna tutarak İmamoğlu'nun hiçbir hizmet yapmadığını ve balonun patladığını belirtti. Bu eleştirileri sonrasında Can Ataklı Youtube kanalındaki yeni yayınında bu sefer İmamoğlu'nu eleştirdiği için tepki gösterenler olduğunu açıkladı.HAYATINDA İLK KEZ SOKAKTA TACİZ EDİLDİ: NEDENİ İMAMOĞLU'NU ELEŞTİRMESİCan Ataklı, gazetecilik hayatında sokakta hiç rahatsız edilmediğini belirterek ilk kez Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdiği için sokakta taciz edildiğini belirtti. Ataklı şunları söyledi: 'Bir de ilk defa başıma gelen bir olayı anlatmak istiyorum dün yaşadım. Can Ataklı, bir kere bile sokakta dışarda bir kötü muameleye, tacize hatta kötü bakışa rastlamadığını açıkladı. AKP'liler geldiler oturdular, bir süre sonra ben falanca ilçe teşkilatında yazmanın, genel sekreterim, yönetim kurulu üyesiyim filan diyenler, AKP milletvekilleri, AKP'li bakanlar, bir sorunlu bir şey olmadı. Ama ilk defa dün, yaşlıca bir adam bir otobüs durağında beni gördü, birden bire döndü Utanmıyor musun sen TV100'de söylediklerine. Anlamadım ilk önce. TV100'e çıkmadım dedim. 'Boyundan posundan utan' dedi. Anladım sonra Ekrem İmamoğlu olayı olduğunu. Tartışmada benim sözlerimi yayınlamış, izlemiş. Tamamını izlememişsiniz. Uzağa gittikten sonra şöyle bağırdı: AKP'ye söylemeye korkuyorsun ama yetmiyor değil mi? O çok rahatsız edici bir şey. (…) ''HEP MUHALİF OLDUM AMA HİÇBİR AK PARTİLİ BUNU YAPMADI'Ataklı, sözlerine şöyle devam etti: '30 yılı aşkın süredir, ne AKP'den ne Refah'tan ne MHP'den, yani hep muhalif oldum ya. ANAP'tan, Doğruyol'dan hiçbir tepki gelmezken, CHP'li olduğunu anladığım birinden gelmesi şöyle bir ürkütücü taraf yapıyor.'CHP'LİLER, GENEL MERKEZ DÂHİL PATRONLARIMI ARAYARAK BENİ ATMAYA KALKTIAtaklı sözlerini şöyle sürdürdü: 'Çünkü İmamoğlu yayınımda da söyledim bakın! Bu güne kadar hiçbir AKP'li benim patronlarımdan birini arayıp çalıştığım yerlerde bu herifi at demediler. (…) Ama CHP'liler genel merkez dâhil üç ya da dört kere benim bildiğim direk patronlarımı arayarak 'at bu adamı' dediler. Bu tehlike bakın. O yüzden genel merkez yöneticilerine de sesleniyorum. Gücü elinde tutan bunları yapacaksa bizim çok işimiz var. Bu çok tehlikeli bir şey. Benzer uygulamayı çok daha sert bir şekilde CHP iktidara gelirse uygulayabilir mi, endişesi taşıyorum. Çünkü bana yaptılar AKP yapmadı, başka parti yapmadı! (…)'ATAKLI, İMAMOĞLU İÇİN NELER DEMİŞTİ?Can Ataklı eleştiri kervanına katılarak İmamoğlu'nu topa tutmuş, kişisel Youtube kanalında İmamoğlu hakkında açıklamalar yapmıştı. Ataklı şunları söylemişti: 'Son olaya gelelim. Bir anlamda iyi oldu, balon patladı arkadaş. Belki bundan sonra İstanbul'a çivi bile çakılmadığını, hiçbir hizmet yapılmadığını muhalif isimler de söyleyecektir. Ben iki kere söyledim, yoğun bir saldırıya uğradım. İstanbul'da bir şey yok, yapılmadı ki. Trafikte mi rahatlama mı var? Yok. Yeni bir bina mı yaptılar, yeni bir yol mu açtılar, yok. (…) Ekrem İmamoğlu seçildiği günden bu yana bir dizi yanlış yaptı.Seçildiğinin haftasına kalktı gitti Bodrum'a, işte bazen denk de gelir işte, İstanbul'da muazzam yağmur, sel falan. Adam ne dedi, 'Benim özel hayatım yok mu kardeşim?'. Hastalıklı CHP'li kesim bu sözleri kabullendi. Yaygara kopardılar, 'Tabi kardeşim, belediye başkanı diye ailesi ile birlikte olmayacak mı?' diye. Olacak tabi kardeşim ama, daha seçileli bir ay olmuş, neyin nesi bu? İşe yeni girince bile bir dönem vardır ki izin yapıyım, haftalık izin yapıyım düşünmezsin. Ardından Elazığ'da deprem oldu, oraya gitti. Sonra kayak yapmaya gitti, yakışık almadı. Yine aynı mantık, aynı kibir, aynı tepeden bakma. Ama CHP'nin hastalıklı o kesimi yine, 'Aman dokunmayın...' falan dediler. (…) İstanbul'da kar yağdı, adam yalan söyledi kardeşim. İBB Başkanı'nın bu kadar egosunun şişmesi, kibir işte nedeni budur.'