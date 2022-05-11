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Kuyumcular bile anlamıyor: Düğün sezonu başladı, sahte altın mağduru olmayın

Elazığ'da kuyumcular, düğün sezonunun başlaması ile birlikte vatandaşları sahte altına karşı uyardı.

Ekleme: 11.05.2022 - 19:14 Güncelleme: 11.05.2022 - 19:31 / Editör: Ozge Selin
Kuyumcular bile anlamıyor: Düğün sezonu başladı, sahte altın mağduru olmayın
Ramazan ayının bitmesi ve yaz döneminin yaklaşması ile birlikte düğün sezonu da başladı. Düğün, nişan ve sünnet merasimlerinde en çok alışveriş yapılan ürünler arasında olan takı ve altında kuyumcular, vatandaşı sahte altına karşı uyardı.

Sahte altının kendilerinin bile bazen fark edemediğini belirten kuyumcular, altın alışverişinde tanıdık kuyumcuların tercih edilmesini önerdi.

Gelişen teknolojiyle dolandırıcıların altına bire bir benzetilen ürün yapabildiğini belirten Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakçı, sahte altını bazen kendilerinin bile ayırt edemediğini, bu yüzden belirli işlemlerle altının gerçekliğini kontrol ettiklerini kaydetti.

Çok tecrübeli kuyumcuların bile bazen sahte altını fark edemediğini aktaran Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakçı, 'Özellikle yaz sezonuna girmiş olmamızla birlikte düğün, nişan, sünnet gibi merasimlerin artmasını bekliyoruz. Kuyumcularımızın bilerek sahte veya düşük ayarlı altın satması söz konusu değil. Dönem dönem bunlarla karşılaşıyoruz. Teknolojinin gelişmesiyle özellikle altın fiyatlarının da yüksek olması sebebiyle altına benzetilmiş ürünler dediğimiz bu tür ürünlerle sık sık karşılaşıyoruz. Altına benzetilmiş ürün ve sahte patent yapan firmalar var. Sahte ürünleri satmaya çalışıyorlar...

Altının sahte olup olmadığını anlamanın birkaç işlemi var, bunları yapmadığımız sürece ayırt etmemiz söz konusu değil. Çok tecrübeli arkadaşlarımızın bile dönem dönem bu konularda yanıldığını biliyoruz. Boşluğumuzdan yararlanabiliyorlar. Bizler bu işi fark ettikten sonra özellikle kolluk kuvvetlerimiz devreye giriyor ve çok yardımcı oluyorlar. Şunu samimiyetle söylüyorum bizim hiçbir esnafımız bu konuda bir zarar görmedi sahte ürünleri aldı ama dediğimiz gibi emniyet birimlerimizin titiz çalışmaları sonucunda bu tür ürünler ve şahıslar yakalanarak bir şekilde esnafımızın mağduriyeti giderildi' dedi.

'Fiyatı düşük altının kalitesi de düşük olur'

Fiyatı düşük altının kalitesinin de düşük olduğunu aktaran Çakmakçı, 'Vatandaşımızın gönlü rahat olsun. Eğer karşılaşırlarsa emniyet birimleri ve bizimle iletişime geçsinler. Biz gerekli işlemleri zaten mahkeme kanadıyla, emniyet kanadıyla yapıyoruz. Teknoloji çok çok gelişti. Eskiden altın suyu diye tabir ettiğimiz kaplama ürünler yapılıyordu. Maalesef şimdi birebir yapılıyor. Kuyumcuların ayırt etme şansı çok az, bunu vatandaşın ayırt etme şansı zaten yok. Biz de dediğimiz gibi renginden, gramından, çıkardığı sesten anlıyoruz, altın olup olmadığını işlemler sonucunda zaten çözüyoruz. Bunların raporlarını hazırlıyoruz...


Elazığ Kuyumcular Odası olarak Elazığ'da olan bir olayın ayrıntısını, çözümünü bu anlamda raporlarını biz hazırlayıp gerekli yerlere gerekli mercilere bilgisini geçiyoruz. Dediğim gibi bu vatandaşın öyle ayırt edebileceği yahut bu 14 ayar mı 18 ayar mı diye anlayabileceği bir emtia değil. Zaten herkesin bir kuyumcusu vardır. Altın gram fiyatları her yerde aynıdır işçilik ve ayarlarından dolayı bir fiyat farklılığı olur. Vatandaşımızın ben daha düşük fiyata altın alacağım diye gezmesini ben hiçbir şekilde tasvip etmiyorum. Düşük fiyatlı bir ürün bulduklarında da bilsinler ki onun ayarı onun işçiliği onun kalitesi düşüktür' diye konuştu.


Düğün sezonu başladı, Elazığ'da kuyumcular vatandaşları sahte altına karşı uyardı

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