AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sığınmacılar üzerinden hükümeti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına sert tepki gösterdi. Çelik, "Cumhurbaşkanımız çok net bir ifade kullandı. Bir gün gönüllü ve onurlu şekilde döneceklerdir. Biz bunları katillere teslim edemeyiz. Muhalefet partilerinin bu insanları katillere teslim etmemek için programları var mı? Karşılarında bir katliam makinası var. " dedi. Çelik, Kılıçdaroğlu'nun, ' Aylan bebeğin ölümünden Erdoğan sorumludur' sözlerine de ateş püskürdü, "Kılıçdaroğlu'nun son açıklamaları utanç verici, büyük bir yalan." diye konuştu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gazetecilerin sığınmacı tartışmaları ile ilgili sorularını yanıtladı. Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sığınmacılar üzerinden yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi, "Esad yönetimi ile empati kurarcasına konuşuyor. Esad rejimi ile kim empati yapıyor ise asıl maşa odur." dedi."KARŞILARINDA BİR KATLİAM MAKİNASI VAR"AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in sığınmacı tartışmaları ve Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yönelik yaptığı değerlendirme şöyle:"Türkiye'nin politikası yok gibi konuşanlar oradaki durumu bilmiyor. Cumhurbaşkanımız çok net bir ifade kullandı. Bir gün gönüllü ve onurlu şekilde döneceklerdir. Biz bunları katillere teslim edemeyiz. Muhalefet partilerinin bu insanları katillere teslim etmemek için programları var mı? Karşılarında bir katliam makinası var."ESAD REJİMİ İLE KİM EMPATİ KURUYOR İSE ASIL MAŞA ODUR"Sayın Kılıçdaroğlu konuşmasında çok üzücü şeyler söyledi. Siyasi partiler arasındaki mücadele siyasi rekabettir. Kılıçdaroğlu'nun bir rekabet siyaseti değil, husumet siyaseti içinde hareket ettiğini görüyoruz. 'Emperyalistlerin maşası' diyor, aynen iade ediyor, şiddetle kınıyoruz. Birisi değer bir maşa arıyorsa Türkiye Cumhurbaşkanı ile empati kurmak yerine Esad rejimiyle kim empati kuruyorsa maşa odur."MAŞA ARANIYORSA BURAYA BAKILMALIDIR"Yine Cumhurbaşkanımızın, yönetimimizin arkasında durduğu konu Mavi Vatanımız. Türkiye Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerini korumak için mücadele verirken, CHP'de bir kişi 'Bu bizi zora düşürür' dedi. Yunan Dışişleri Bakanı'nın sözlerinin bu arkadaşlarla paralel olması manidardır. Maşa aranıyorsa buraya bakılmalıdır.""UTANÇ VERİCİ, BÜYÜK BİR YALAN"Diyor ki Aylan bebeğin ölümünden Erdoğan sorumludur. Cumhurbaşkanımız, dünyaya seslendi, 'Bu çocuklar Akdeniz'de ölmesin. Akdeniz çocuklara mezar olmasın' dedi. Kılıçdaroğlu'nun son açıklamaları utanç verici, büyük bir yalan."NEFRET VE HUSUMET SİYASETİ"Kılıçdaroğlu'nun son konuşması hükümetimize, Kabinemize karşı nefret ve husumet siyasetidir.