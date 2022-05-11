  • USD: 15,19 - 15,22
  • EURO: 16,04 - 16,07
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sığınmacılar üzerinden hükümeti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına sert tepki gösterdi. Çelik, "Cumhurbaşkanımız çok net bir ifade kullandı. Bir gün gönüllü ve onurlu şekilde döneceklerdir. Biz bunları katillere teslim edemeyiz. Muhalefet partilerinin bu insanları katillere teslim etmemek için programları var mı? Karşılarında bir katliam makinası var. " dedi. Çelik, Kılıçdaroğlu'nun, ' Aylan bebeğin ölümünden Erdoğan sorumludur' sözlerine de ateş püskürdü, "Kılıçdaroğlu'nun son açıklamaları utanç verici, büyük bir yalan." diye konuştu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar!
Ekleme: 11.05.2022 - 12:50 Güncelleme: 11.05.2022 - 13:14 / Editör: Ozge Selin
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gazetecilerin sığınmacı tartışmaları ile ilgili sorularını yanıtladı. Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sığınmacılar üzerinden yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi, "Esad yönetimi ile empati kurarcasına konuşuyor. Esad rejimi ile kim empati yapıyor ise asıl maşa odur." dedi.

"KARŞILARINDA BİR KATLİAM MAKİNASI VAR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in sığınmacı tartışmaları ve Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yönelik yaptığı değerlendirme şöyle:

"Türkiye'nin politikası yok gibi konuşanlar oradaki durumu bilmiyor. Cumhurbaşkanımız çok net bir ifade kullandı. Bir gün gönüllü ve onurlu şekilde döneceklerdir. Biz bunları katillere teslim edemeyiz. Muhalefet partilerinin bu insanları katillere teslim etmemek için programları var mı? Karşılarında bir katliam makinası var.

"ESAD REJİMİ İLE KİM EMPATİ KURUYOR İSE ASIL MAŞA ODUR"

Sayın Kılıçdaroğlu konuşmasında çok üzücü şeyler söyledi. Siyasi partiler arasındaki mücadele siyasi rekabettir. Kılıçdaroğlu'nun bir rekabet siyaseti değil, husumet siyaseti içinde hareket ettiğini görüyoruz. 'Emperyalistlerin maşası' diyor, aynen iade ediyor, şiddetle kınıyoruz. Birisi değer bir maşa arıyorsa Türkiye Cumhurbaşkanı ile empati kurmak yerine Esad rejimiyle kim empati kuruyorsa maşa odur.

"MAŞA ARANIYORSA BURAYA BAKILMALIDIR"

Yine Cumhurbaşkanımızın, yönetimimizin arkasında durduğu konu Mavi Vatanımız. Türkiye Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerini korumak için mücadele verirken, CHP'de bir kişi 'Bu bizi zora düşürür' dedi. Yunan Dışişleri Bakanı'nın sözlerinin bu arkadaşlarla paralel olması manidardır. Maşa aranıyorsa buraya bakılmalıdır."

"UTANÇ VERİCİ, BÜYÜK BİR YALAN"

Diyor ki Aylan bebeğin ölümünden Erdoğan sorumludur. Cumhurbaşkanımız, dünyaya seslendi, 'Bu çocuklar Akdeniz'de ölmesin. Akdeniz çocuklara mezar olmasın' dedi. Kılıçdaroğlu'nun son açıklamaları utanç verici, büyük bir yalan.

"NEFRET VE HUSUMET SİYASETİ"

Kılıçdaroğlu'nun son konuşması hükümetimize, Kabinemize karşı nefret ve husumet siyasetidir.
Ekrem İmamoğlu Trabzon'a çalışıyor! Atkıdan sonra bileklik dağıttı!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar!
Bakan Çavuşoğlu 18 Mayıs'ta ABD'ye gidecek
Yeni Türk pasaportu Yunan'ı rahatsız etti: Türkiye bize meydan okuyor
MHP'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki! 'Milliyetçilikten bahsetmesi haddi değil'
Türk savunmasının süper gücü hazır!
Putin köprü kuruyor! İstihbarattan flaş rapor!
Dördüncü sondaj gemisinin 19 Mayıs'ta Türkiye'de olması bekleniyor
Tosuncuk kendisini savundu! Medyayı suçladı!
İmamoğlu'na tepkiler dinmiyor! Bu sefer de Memduh Bayraktaroğlu açtı ağzını yumdu gözünü...
MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 10 terörist öldürüldü
Fatih'te İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı
TUSAŞ'tan ANKA SİHA için önemli adım! Bundan sonra o ülkede de üretilecek...
CHP'nin sığınmacı fırıldaklığı! 2016'da mültecilere kalıcılık vaad etmişlerdi!
Camilerin sesi kısılınca Müslümanlar harekete geçti! Sokaklarda ezan okumaya başladılar...
Bir İETT terörü daha! Otobüsün lastiği fırlayınca...
CHP'li İBB uyumaya devam ediyor! Su borusu patladı yollar göle döndü!
ABD'den Bayraktar SİHA'lara övgü! 'Savaşın doğasını değiştirdi'
İsrail bunu da yaptı! Kadın muhabir Şirin Ebu Ekile'yi böyle öldürdüler...
Rize-Artvin Havalimanı daimi hava hudut kapısı olarak belirlendi! Karar Resmi Gazete'de!
Ünlü savcı balayında öldürüldü!

Ünlü savcı balayında öldürüldü!

Yediği lolilop dilinde yanık oluşturdu! Çocuklara alırken bir kez daha düşünün!

Yediği lolilop dilinde yanık oluşturdu! Çocuklara alırken bir kez daha düşünün!

19 yıllık sır! Bir çocuğu amcadan diğeri enişteden!

19 yıllık sır! Bir çocuğu amcadan diğeri enişteden!

Yargıtay'dan emsal boşanma kararı!

Yargıtay'dan emsal boşanma kararı!

Tedarik krizi büyüyor! Otomobil devleri üretimi durduruyor!

Tedarik krizi büyüyor! Otomobil devleri üretimi durduruyor!

Yayılan koku ele verdi! Zabıta ekipleri 1 ton 250 kilogram bozuk et ele geçirdi!

Yayılan koku ele verdi! Zabıta ekipleri 1 ton 250 kilogram bozuk et ele geçirdi!