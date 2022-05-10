Prenses Diana'nın ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı!

Prenses Diana'nın 1997 yılındaki ölümü, bugün halen gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Kraliçe Elizabeth'in en büyük oğlu Prens Charles ila evli olan Diana geçirdiği trafk kazasından sonra Fransa'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.Bugüne kadar hiç ortaya çıkmayan bir ayrıntı ortaya çıktı. 25 yıl önce kaza yerine giden acil yardım görevlisi Xavier Gourmelon, Diana'nın bir ara gözlerini açıp 'Tanrım, ne oldu?' dediğini söyledi.Gourmelon, ilk başta kaza kurbanlarının kim olduğuna dair hiçbir fikrinin olmadığını dile getirdi.Herhangi bir trafik kazası gibi olay yerine gittiğini söyleyen acil yardım görevlisi, 'Prenses Diana'yı görünce şok oldum. Üzerinde kan yoktu, yalnızca omzunda biraz yaralanma vardı' dedi.Gourmelon, Diana'nın elini tutup sakin olmasını söyleyerek, 'Hareketsiz kal, sana yardım etmek için buradayım' dediğini söyledi.Kalbine masaj yaptığını söyleyen görevli birkaç dakika sonra tekrar nefes almaya başladığını da sözlerine ekledi.Gourmelon, 'Dürüst olmak gerekirse yaşayacağını düşündüm. Ambulanstayken de halen hayattaydı. Ancak hastanede öldüğünü öğrenince çok üzüldüm. O gece sonsuza dek aklımda kalacak' dedi.Kaza meydana geldiğinde halk tarafından çok sevilen Prenses Diana, Mısırlı milyarder Mohamed Al-Fayed'in oğlu Dodi Fayed ile birlikte bir Mercesdes'te idi.Araçta Diana'nın koruması Trevor Rees-Jones ile sürücü Hanri Paul de vardı.Ölümüyle ilgili suikast iddiaları gündemi halen meşgul ediyor. Ancak bunu doğrulayacak bir kanıt bulunamadı.Prenses Diana halk tarafından çok sevildiği için 'halkın prensesi' olarak anılıyor. İngiltere gazetelerinde hemen her gün kendisiyle ilgili bir habere yer veriliyor.Diana'nın ölümü pek çok belgesel, makale, kitap ve filme konu oldu.