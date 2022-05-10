İran lideri Ali Hamaney'e yakınlığıyla bilinen Mehdi Taib'ten büyük küstahlık: Irak'ta Türk güçlerini biz vurduk.

İran Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hüseyin Taib'in kardeşi muhafazakar siyasetçi Mehdi Taib, Türkiye'ye yönelik haddini aşan küstah açıklamalarda bulundu. Taib, Irak'taki Türk mevzilerinin vurulmasının ardında İran'ın olduğunu iddia etti.

Sosyal medya hesaplarında yayımlanan ses kaydında, Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki teröre karşı düzenlediği askeri operasyonları eleştiren İran Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hüseyin Taib'in kardeşi muhafazakar siyasetçi Mehdi Taib, bölgede Türk askeri güçlerine düzenlenen saldırıların ardında İran'a bağlı unsurların olduğuna işaret etti.



HADSİZ İDDİALAR

İran lideri Ali Hamaney'e yakınlığıyla bilinen Taib, 'Türkiye lafta vururum, şöyle yaparım böyle yaparım diyor. Sahadaysa bunu

yapamıyor. İdlib onun (Türkiye'nin) elinde değil mi? Buradan geri çekil diyoruz, yarın geri çekiliyor.' iddiasında bulundu.



'IRAK DEĞİL BİZ VURDUK'

Konuşmasının devamında dinleyicilerden birinin 'Fakat Irak Türkiye'yi vurdu' sözüne karşılık Taib, '(Vuran) Irak değil biziz.' ifadelerini

kullandı. İran Meclis Başkanı Muhammed Kalibaf'a yönelik eleştirilerin de bulunduğu ses kaydının sızmasıyla ilgili Taib'in İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin damadının kardeşi Meysem Nili'yi suçladığı öne sürülmüş, Nili'nin tepkisi üzerine Taib, Nili'den özür dilemişti.

