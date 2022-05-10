  • USD: 14,97 - 15,00
  • EURO: 15,76 - 15,79
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

EastMed darbesi yine Miçotakis: Doğalgazı bizden geçirin

BAE ile görüşen Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Al Nahyan'a "Yunanistan'ın, coğrafi konumu nedeniyle Orta Doğu ve Akdeniz'den Avrupa'ya doğalgazın geçiş kapısı olma potansiyeline sahip" olduğunu söyledi.

EastMed darbesi yine Miçotakis: Doğalgazı bizden geçirin
Ekleme: 10.05.2022 - 09:12 Güncelleme: 10.05.2022 - 09:20 / Editör: Ozge Selin
EastMed darbesi yine Miçotakis: Doğalgazı bizden geçirin
Başbakan Miçotakis, ziyareti kapsamında Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

DOĞALGAZI BİZDEN GEÇİRİN İMASI

Görüşme sırasında Miçotakis, Al Nahyan'a 'Yunanistan'ın, coğrafi konumu nedeniyle Orta Doğu ve Akdeniz'den Avrupa'ya doğalgazın geçiş kapısı olma potansiyeline sahip' olduğunu söyledi.

Miçotakis, 'Bu yönde önemli yatırımlar yapılıyor. BAE'den bu yönde stratejik iş birliği ve fonların katılımı olasılığını keşfetmek istiyoruz.' dedi.

ENERJİ GÜNDEMİ

Aynı zamanda Yunanistan'ın Yunan topraklarında doğalgaz bulmak için kendi çıkarma programını yeniden aktif hale getirdiğini belirten Miçotakis, 'Bu, daha fazla stratejik iş birliği için fırsatlar yaratabilir.' ifadesini kullandı.

Enerji kaynakları konusunda rol oynamak isteyen ülkenin başbakanı, Al Nahyan'a hitaben, 'Enerjinin geleceğine, yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilginizi biliyorum.' şeklinde konuştu.

Kathimerini gazetesinin haberine göre; Kiryakos Miçotakis, konuşmasının devamında şunları söyledi:

BAE'YE İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

'İş birliğimizin kapsamı daha geniş ve daha derin olabilir. Yüzünüzde ülkemin sadık bir dostunu görüyorum. Yunanistan'ın, stratejik çıkarlarınız tehdit altında olduğunda Birleşik Arap Emirlikleri'nin yanında olacağına sizi temin ederim.'

Abu Dabi Veliaht Prensi Al Nahyan da Rusya-Ukrayna savaşının enerji sektörünü etkilediğini, enerji güvenliğine önem verdiklerini ifade etti.

AL NAHYAN: BÖLGE BÜYÜK POTANSİYELE SAHİP

Orta Doğu ve Akdeniz bölgesindeki krizlere rağmen, bölgenin kalkınma ve barışçıl iş birliği için büyük potansiyele sahip olduğunu aktaran Al Nahyan, 'Emirlikler, bu tür koşulları hazırlamak ve istisnasız herkesle ortaklıklar kurmak için çalışıyor.' dedi.

Al Nahyan ayrıca, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yunanistan'ın 'barış ve iş birliğini hedeflediğini' sözlerine ekledi.
Bakanlık, CHP yandaşı medyanın 'KÖİ projelerinde yüksek zarar edildiği' iddialarını yalanladı: Çarpıtma rakam, fiyasko, utanç vesikası...
Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar!
Metmetçik şehitlerimizin kanını yerde bırakmadı! 433 terörist öldürüldü...
CHP MYK'da Ekrem İmamoğlu depremi! “Vız gelir tırıs gider” açıklaması partilileri kızdırdı! Not alan Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nu çizecek mi?
Rusya Suriye’den çekiliyor mu? Ukrayna harekatı tüm planları alt üst etti
İBB'den bir sorumsuzluk daha! Park çöple doldu
0,89 ve 0,99 faizli konut kredisinde tüm detaylar: İşte örnek ödeme tablosu ve aylık taksitler
CHP'li İBB Sözcüsü Murat Ongun'un 107 bin liralık kayak tatili! Dikkat çeken rapor ortaya çıktı: Gelirden çok gider var
CHP'li Bakırköy Belediyesi'ni çöp götürüyor!
Erdoğan'ın masasındaki son anket sonucu: Mustafa Şen canlı yayında açıkladı!
Fazıl Say'ın İmamoğlu pişmanlığı! éİmamoğlu'nu savunduğum için toplumdan özür dilerim
İmamoğlu'nun yanından ayırmadığı gazetecinin eşine konser ihaleleri verdiği ortaya çıktı!
DEVA Partisi'nde istifa depremi! Babacan'a en yakın isimlerdendi
SİHA'lara oyuncak demişti! CHP yandaşı Merdan Yanardağ Bayraktar davasını kaybedince yargıyı tehdit etti
Konut finansmanında 3 yeni paket geliyor
EastMed darbesi yine Miçotakis: Doğalgazı bizden geçirin
Dünyaya açılmak isteyen ve dış pazarını büyütmek isteyen KOBİ'lere büyük fırsat: KOSGEB'den 300 bin lirayı aşan destek
İmamoğlu'nu yere göğe sığdıramıyorlardı! Nevşin Mengü İBB Başkanı'nın hatalarını sıraladı
İYİ Parti'de kavga depremi! Edirne'de il ve ilçe başkanları görevden alındı, teşkilat kapatıldı!
Ev sahibi olmak isteyenler için düşük faizli kredi kararı sonrası fırsatçılar fiyatları artırdı
Milyonlarca çalışan dikkat! İşte kıdeme hak kazanma takvimi!

Milyonlarca çalışan dikkat! İşte kıdeme hak kazanma takvimi!

Aralarında bebekler de var! Morgda yaşananlar ülkeyi ayağa kaldırdı

Aralarında bebekler de var! Morgda yaşananlar ülkeyi ayağa kaldırdı

Meteoroloji'den çok sayıda il için flaş uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda il için flaş uyarı!

Çitos Efe için Bakanlık harekete geçmişti! Son hali şaşkına çevirdi!

Çitos Efe için Bakanlık harekete geçmişti! Son hali şaşkına çevirdi!

3600 ek gösterge için son viraj! İşte tablo tablo 3600 ek gösterge taslak metni: Ek gösterge kimlere verilecek?

3600 ek gösterge için son viraj! İşte tablo tablo 3600 ek gösterge taslak metni: Ek gösterge kimlere verilecek?

E-sürücü belgelerinde yeni dönem! Bakan Soylu böyle duyurdu...

E-sürücü belgelerinde yeni dönem! Bakan Soylu böyle duyurdu...