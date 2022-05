AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? 2023 seçimleri son anket rakamları!.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen son seçim anketlerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.AK PARTİ'NİN ŞU AN OYU KAÇ?AK Parti oy olarak bir düşüş yaşadı ama şu an yeniden yüzde 40'a doğru tırmanıyor. 34-36 aralığından 40'a doğru gidiyoruz. Bazı analizlere göre 45-46 oranını görebiliyoruz.ENFLASYONU DİZGİNLEMEMİZ GEREKİYORBizim AK Parti olarak enflasyonu biraz dizginlememiz gerekiyor.Koronavirüsü hep sağlık üzerinden okuduk ama esas ekonomiyi vurdu. Doğal gaz 10 kat arttı.Dünya ekonomisine bu durumların yansımaması düşünülemez.SEÇİMDEN ÖNCE HER ŞEYİ HALLEDECEĞİZSeçimden önce her şeyi halletmemiz gerekiyor. 2023'te Türkiye'nin elektrikli arabası sokaklarda olacak. Karadeniz'den doğal gaz gelecek. Bu enflasyon seçime kadar düşecek.Seçmen cep ekonomisine, mutfak ekonomisine ve ülke ekonomisine bakar.