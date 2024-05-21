Denizlerde yeni tehlike! Sayıları hızla artıyor

Kızıldeniz'den gelen ve Akdeniz'e yerleşerek hızla çoğalan türlerin sayısı artıyor. Balon ve aslan balıklarının yanı sıra Akdeniz'de sayıları her geçen gün artan türlerden biri de denizkestaneleri oldu. 20 santimi bulan dikenleriyle dikkati çeken, dokunulması halinde kaşıntıyla devam eden alerjik reaksiyonlara yol açan denizkestanelerinin sayısı 1 yılda hızla azaldı ve yok olma aşamasına geldi.Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, türün riskli bir tür olduğunu ve kıyıya yakın kayalık bölgelere kadar gelip yerleştiklerini belirterek, 'Geçen yıl bir patojen ortaya çıktı. Vibriyo isimli bir bakteri ortaya çıktı ve popülasyon tamamen çöktü. Antalya Körfezi'nde çok miktarda vardı, tamamına yakını öldü' dedi.Bakterinin aşırı ısınan deniz suyu ile birlikte ortaya çıktığını anlatan Prof. Dr. Gökoğlu, ölümlerin asıl sebebinin bakteri olduğunu söyledi. Bu yıl deniz sezonunun açılmasıyla yeniden inceleme dalışları yaptıklarını ve denizkestanelerinin sayısında yine artış gözlemlediğini aktaran Prof. Dr. Gökoğlu, şöyle konuştu:'Bir tür hastalık nedeniyle öldüler. Önce dikenleri dökülüyor sonra da denizkestanesi ölüyor. Dikenleri dökülünce balıklar bunları yiyor. Dikenleri döküldüğü için adeta felç oluyorlar. Körfezdeki tüm popülasyon yok olmuştu, şimdi yeniden çoğalmaya başladı.'Dünyada özellikle okyanuslarda sıklıkla görülen denizkestanelerinin, türlerine göre 1-2 ile 20 santim arasında uzayan dikenleri bulunur. Avcı deniz canlılarından dikenleriyle korunan denizkestaneleri, vücutlarına yapışık küçük bacaklarıyla hareket ediyor. Alglerle beslenen denizkestanelerinin dikenleriyle temas halinde acı ve uyuşmanın ardından tedavisi mümkün olan yaralara da sebebiyet veriyor.