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Beyaz Gazete
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Zelenski’den kritik uyarı: ‘Müzakereler sonlanabilir’

Ukrayna lideri Zelenski, Rusya ile müzakerelerin tamamen durdurulması konusunda yüksek risklerin olduğunu belirtti. Zelenski, krizin çözülmesi için Putin ile doğrudan görüşmenin gerektiğini vurguladı.

Zelenski’den kritik uyarı: ‘Müzakereler sonlanabilir’
Ekleme: 1.05.2022 - 09:34 Güncelleme: 1.05.2022 - 09:35 / Editör: Ozge Selin
Zelenski’den kritik uyarı: ‘Müzakereler sonlanabilir’
Dünyanın kilitlendiği Ukrayna- Rusya Savaşı ülkenin birçok noktasında devam ediyor. Savaşı durdurmak için kilit rol oynayan müzakerelerle ilgili Ukrayna tarafından yeni bir açıklama geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ile müzakerelerin tamamen durdurulması konusunda yüksek risklerin olduğunu kaydetti. Polonyalı gazetecilere röportaj veren Zelenski, iki ayı aşan savaşa dair açıklamalarda bulundu.

Zelenski’den kritik uyarı: ‘Müzakereler sonlanabilir’

Ülkesinin Rusya ile müzakerelerine değinen Zelenski, "Herhangi bir görüşmenin tamamen durdurulması konusunda yüksek riskler var. Bu, Rus ordusunun girdiği yerlerdeki sonuçlarla ilgilidir" dedi.

TEK ADAM VURGUSU
İki ülke heyetlerinin çeşitli seviyelerde çevrim içi görüştüğünü belirten Zelenski, "Biz, tek bir oyuncunun oynadığı siyasi tiyatro gösterisinde yer almak istemiyoruz. Rus tarafı, esir değişiminin olacağını ilk başta teyit ediyor ancak sonradan bu gerçekleşmiyor" diye konuştu.

Zelenski’den kritik uyarı: ‘Müzakereler sonlanabilir’

Ukraynalı lider, bu sorunların çözülmesi için iki liderin doğrudan görüşmesi gerektiğini vurguladı. Kiev bölgesinde yeni toplu mezarın ortaya çıktığını ifade eden Zelenski, şimdiye kadar buna benzer mezarlarda toplam 900 kişinin bulunduğu bilgisini paylaştı.

BATI ENGELLİYOR
Gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova ile Kiev arasındaki savaşı sonlandırmaya yönelik müzakerelerin ağır ilerlediğini belirtti.

Lavrov, Batı'nın kullandığı askeri dil ve kışkırtıcı adımlar ile müzakereleri engellediğini ileri sürdü. Rusya Dışişleri Bakanı, ülkesinin NATO ile savaş halinde olmadığını da söyledi ve ülkesinin nükleer silah tehdinde de bulunmadığını, Batılı medyanın durumu abarttığını iddia etti.

Zelenski’den kritik uyarı: ‘Müzakereler sonlanabilir’

BM: 2 BİN 899 SİVİL ÖLDÜ
Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin verilerine göre, Ukrayna'da en az 2 bin 899 sivil hayatını kaybetti. 3 bin 235 sivilin yaralandığı savaş nedeniyle 5 milyon 429 bin 739 kişi de komşu ülkelere kaçtı.

THE GUARDIAN: İNGİLTERE SAVAŞI KIŞKIRTIYOR
İngiliz gazetesi The Guardian'da köşe yazarı Simon Jenkins, Britanya hükümetinin Rusya ile krize barışçı çözüm fırsatını Ukrayna'nın elinden almaya çalıştığını yazdı.

Jenkins, Britanya'nın Muhafazakâr Partili Başbakanı Boris Johnson ve Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın nükleer riskini umursamaksızın savaş kışkırtıcılığı yaparken sadece kendi siyasi çıkarlarını gözettiklerine dikkat çekti.
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