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Turizme diplomasi dopingi! Başkan Erdoğan'ın temasları meyvelerini veriyor!

Türkiye'nin diplomasi atağı turizm sektöründe de kendisini hissettirdi. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan görüşmeler, turizme de yansıdı. Suudi Arabistan'dan yaklaşık 700 bin turist beklenirken, BAE'den de Türkiye'ye yoğun ilgi var. Turizmciler, "Otellerin kral daireleri doldu" diyor.

Turizme diplomasi dopingi! Başkan Erdoğan'ın temasları meyvelerini veriyor!
Ekleme: 1.05.2022 - 10:34 Güncelleme: 1.05.2022 - 10:39 / Editör: Ozge Selin
Turizme diplomasi dopingi! Başkan Erdoğan'ın temasları meyvelerini veriyor!
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile başlatılan normalleşme çalışmalarının ardından Körfez Bölgesi'nin en kalabalık nüfuslu ülkesi olan Suudi Arabistan ile geliştirilen sıcak ilişkiler turizmcilerin yüzünü güldürdü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın her iki ülkeye ziyarette bulunmasının turizme çok ciddi katkı sağladığını belirten sektör temsilcileri, bu ülkelerden gelen rezervasyonların canlandığını aktardı.

Buna göre mayıs ayında İstanbul'da özellikle lüks segmentteki otellerin doluluklarının yüzde 90'ları yakalaması bekleniyor. Körfez pazarının gözdesi olan Karadeniz'de de Suudi ve BEA turistinin rezervasyonların hareketlendiğine dikkat çeken sektör oyuncuları, özellikle haziraneylül arasında dolulukların yüzde 90'ları aşacağını vurguluyor.

Turizme diplomasi dopingi! Başkan Erdoğan'ın temasları meyvelerini veriyor!

2018 YILINA YAKLAŞIRIZ
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, son dönemde yapılan diplomasi atağının turizmde çok ciddi etkisini hissettirdiğini belirterek, 'Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden şu anda İstanbul ve Karadeniz'e çok güçlü bir talep var. Ortalama 20 gün konaklama yapan bu turist grubu pandeminin ardından sektöre nefes aldıracak. Bu bölgeden gelen turist profili iyi yemeği sever, iyi para harcar. O nedenle sadece otellere değil taksicisinden restoranına, tatlıcıdan hediyelik eşya satıcısına herkese katkı sağlayacak' dedi. Suudi Arabistan'dan 2018'de 750 bine yakın turist geldiğine dikkat çeken Çorabatır, 'O yıl rekor kırdık. Sonra pandemiyle gerileme oldu. Bu yıl 650-700 bin kişiyle 2018 yılına yaklaşırız' diye konuştu.

Turizme diplomasi dopingi! Başkan Erdoğan'ın temasları meyvelerini veriyor!

İSTANBUL'DA KRAL DAİRELERİNİ DOLDURDULAR
Hyatt Centric Levent İstanbul Genel Müdürü Ahmet Arslan, hem BEA pazarından hem de Suudi Arabistan'dan yoğun bir turist trafiği olduğunu belirterek, 'Özellikle İstanbul'daki lüks otellerin süit ve kral daireleri doldu. Dubai ve Suudi Arabistan'dan prens ve şeyhler ile Rus oligarklar şehrin lüks otellerini dolduruyor. Bu da İstanbul oda fiyatlarını ciddi anlamda yukarı çekiyor' dedi.

Turizme diplomasi dopingi! Başkan Erdoğan'ın temasları meyvelerini veriyor!

DOLULUKTA YÜZDE 90'I AŞACAĞIZ
Karadeniz Turistik İşletmeciler Derneği (KATİD) Başkanı Murat Toktaş da, Karadeniz'e Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'den gelen rezervasyon taleplerinde yeniden hareketlenmenin başladığını belirterek, şunları anlattı: 'Diplomatik dil pandemi etkisinden dolayı zor günler geçiren otellerimize nefes aldıracak. Nisanda başlayan ön rezervasyonlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinin ardından rezervasyona döndü. Bu bölgeden mayısta gelişler başlar ancak asıl etkiyi haziranda görürüz. Haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında doluluklarımız yüzde 90'ları aşacak.'
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Turizme diplomasi dopingi! Başkan Erdoğan'ın temasları meyvelerini veriyor!
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