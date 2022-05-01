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Sahibinden 2. el araba satışlarına bayram dopingi! Talep arttı fiyatlar yükseldi

Ramazan Bayramı öncesi sahibinden 2. el otomotiv piyasasında hareketlilik yaşanırken, artan talebin fiyatları yükselttiği belirtiliyor. Peki ikinci el araba fiyatları ne zaman düşer mi?

Ekleme: 1.05.2022 - 14:58 Güncelleme: 1.05.2022 - 15:07 / Editör: Ozge Selin
Sahibinden 2. el araba satışlarına bayram dopingi! Talep arttı fiyatlar yükseldi
'ANADOLU'NUN DİĞER İLLERİNDE DE HATIRI SAYILIR BİR CANLILIK OLUŞTU'
  İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür de 2. el otomotiv pazarında bayram hareketliliğinin yüzleri güldürdüğünü ifade ederek, 'Özellikle İstanbul'da Türkiye geneline göre son iki haftadır ölçülebilir bir hareketlilik tespit edilirken, Anadolu'nun diğer illerinde de hatırı sayılır bir canlılık oluştu.' dedi.

Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 daha fazla 2. el araç satışı gerçekleşeceğini aktaran Ülgür, '2022 yılı geneline baktığımızda ise durgun geçtiğini belirttiğimiz ilk 3 aya rağmen toplamda son 4 ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15'lik artış söz konusu olacak. 2022'de 2. el pazarında iyi bir nisan yaşıyoruz. Bayram sonrası mayıs ayı çok daha hareketli geçecek. Bu hareketlilik umut verici.' değerlendirmesinde bulundu. Ülgür, bayram sonrası ve yılın kalan ayları için fiyat artışları beklentisi ile 2. el firmalarının stok yapılarını güçlendirdiğini ve fiyat artışlarının devam etmesinin beklendiğini kaydetti.

Sahibinden 2. el araba satışlarına bayram dopingi! Talep arttı fiyatlar yükseldi

'TALEBİN HIZLI ŞEKİLDE 2. EL OTOMOBİLLERE KAYDIĞINI GÖZLEMLİYORUZ'
 Otoshops Genel Müdürü Melih Mutlu ise geçen yıl çip krizi ve sevkiyat problemleri gibi unsurların etkisiyle sıfır araç pazarında tedarik sıkıntılarının gündeme geldiğini, Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte buna ham madde sorununun eklendiğini ifade ederek, sıfır otomobillerde seyreden bu döngü sebebiyle tüketici talebinin, sıfırda araç bulunamadığı için 2. el araçlara yöneleceğini ve bu durumun fiyat artışlarına yol açacağını söyledi.
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Sahibinden 2. el araba satışlarına bayram dopingi! Talep arttı fiyatlar yükseldi

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