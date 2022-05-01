PKK/KCK soruşturmasında bir tutuklama daha! HDP'li isim hapse gönderildi!

Terör örgütü PKK/KCK'nın ekonomik alan yapılanmasına yönelik soruşturmada, hakkında gözaltı kararı verilen ve yurt dışına kaçarken Edirne'de yakalanan HDP'li eski Diyarbakır Yenişehir Belediyesi İmardan Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Necat P, tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Necat P, yurt dışına kaçmak isterkenEdirne nin Uzunköprü sınırında jandarma görevlilerince yakalandı.Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Necat P, sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesine getirildi.Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren Necat P, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Necat P, hakimlik sorgusunun ardından tutuklandı. Böylece, soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 22'ye çıktı.