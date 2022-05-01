Kalın Zelenski ile buluştu: Türkiye savaşın sona ermesi için girişimlerine devam edecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere gittiği Kiev'de, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi. Kalın, “Türkiye savaşın sona ermesi için çok yönlü çaba ve girişimlerine devam edecek” dedi...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve beraberindeki heyet, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Ukrayna'nın Başkenti Kiev'e gitti. Sözcü Kalın, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski tarafından kabul edildi ve ardından Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Andriy Yermak ile toplantıda bir araya geldi.Kalın, daha sonra Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğinde Türk vatandaşları ve Kırım Tatar Türkleriyle iftar yemeğinde buluştu.Görüşmelerin ardından Twitter hesabından paylaşım yapan Kalın, 'Türkiye savaşın sona ermesi için çok yönlü çaba ve girişimlerine devam edecek. Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğü temelinde çözüm bulunması ve tüm tarafları kapsayan bir güvenlik mimarisinin inşa edilmesi imkansız değil' ifadelerini kullandı.