  • USD: 14,72 - 14,75
  • EURO: 16,00 - 16,03
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Malatya'da 5,2 büyüklüğündeki deprem kameraya böyle yansıdı! Etrafı toz bulutu kapladı

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Malatya'daki deprem Elazığ, Kayseri, Tunceli ve Kahramanmaraş gibi çevre illerde de hissedildi. Depremde can ve mal kaybının olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatılırken yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde deprem sonrası dağlarda toz bulutunun kalktığı görülüyor.

Malatya'da 5,2 büyüklüğündeki deprem kameraya böyle yansıdı! Etrafı toz bulutu kapladı
Ekleme: 9.04.2022 - 22:54 Güncelleme: 9.04.2022 - 22:59 / Editör: Ozge Selin
Malatya'da 5,2 büyüklüğündeki deprem kameraya böyle yansıdı! Etrafı toz bulutu kapladı
Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 17.02'de meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremde herhangi bir yaralanma ve hasar meydana gelmezken, deprem anına ait ortaya çıkan görüntüler ise yaşanan depremin şiddetini göz önüne seriyor.

İlçeye bağlı Başmezra Mahallesi'nde tarlasında traktörle çalışan Hüseyin Soğur, yaşanan depremin ardından Tekederesi Mahallesi kırsalında oluşan toz bulutunu cep telefonu ile kayda aldı.

Malatya'da 5,2 büyüklüğündeki deprem kameraya böyle yansıdı! Etrafı toz bulutu kapladı

Depremin hemen ardından çekilen görüntülerde dağlık alanda kalkan toz bulutu görülüyor.

Yaşanan paniğin de yansıdığı görüntüler, kısa süren şiddetli depremin de vahametini gözler önüne serdi.
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Pakistan'da İmran Han hükümeti düştü
9 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! Salgında son doğru...
CHP'li İBB'nin ulaşıma yaptığı fahiş zamlara rağmen İETT otobüsleri tel tel dökülüyor! Yine yolda kaldı...
Malatya'da 5,2 büyüklüğündeki deprem kameraya böyle yansıdı! Etrafı toz bulutu kapladı
Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi...
Avrupa Birliği 'daha fazlası gelecek' deyip duyurdu: Ukraynalı mülteciler için 9,1 milyar avroluk yardım
Zelenskiy'den İngiltere açıklaması: Londra'nın kilit bir rol oynamasını bekliyoruz
Prof. Dr. Naci Görür Malatya depremi sonrası uyardı: Hatta doğru ilerliyor
Boris Johnson Kiev'de! Zelenskiy ile görüştü
Aliyev duyurdu: Ermenistan normalleşmeyi kabul etti
Aksaray'da 40 ton kuru soğan boş arazilere döküldü: Soruşturma başlatıldı
Youtube, Rus parlamentosunun kanalına erişimi engelledi
İstanbul'da ulaşımda zamlı tarifeyle yolculuk başladı! Yolcular isyan etti.
Murat Kurum'dan Millet Bahçesi müjdesi!
Rus zenginlere yaptırım darbesi: 30 milyar euroluk varlıkları donduruldu
CHP'li Tuncay Özkan: Selahattin Demirtaş barıştan yana
Kanlı Kramatorsk saldırısının ardındaki isim belli oldu
AK Parti harekete geçti! İstanbul'da öğrenci akbiline yapılan zam kaldırılacak...
Daha koltuğa oturmadan harekete geçti! Washington'a özel ekip gönderdiler: Bize nükleer silah verin...
Bir bebek hikayesi daha! Azra bebek donmak üzereyken bulundu

Bir bebek hikayesi daha! Azra bebek donmak üzereyken bulundu

Genç kız 7 başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı: Dehşet anları kamerada

Genç kız 7 başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı: Dehşet anları kamerada

Yeni kabusun adı: Zika

Yeni kabusun adı: Zika

Tarihi uzay yolculuğu görevi başladı! 10 gün boyunca sürecek...

Tarihi uzay yolculuğu görevi başladı! 10 gün boyunca sürecek...

Edirne'de akılalmaz olay! Önce çarptı sonra üzerine 50 TL attı!

Edirne'de akılalmaz olay! Önce çarptı sonra üzerine 50 TL attı!

Sektör temsilcileri tarih verdi: Benzin ve motorinde indirim yolda

Sektör temsilcileri tarih verdi: Benzin ve motorinde indirim yolda