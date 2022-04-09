CHP'li İBB'nin ulaşıma yaptığı fahiş zamlara rağmen İETT otobüsleri tel tel dökülüyor! Yine yolda kaldı...

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) İETT fiyaskosu katlanarak büyüyor.Son zamanlarda sıkça yaşanan İETT otobüsü arızalarından biri bugün 17.30 sıralarında Bahçelievler'de yaşandı. Yenibosna yönüne seyirhalinde olan iki İETT otobüsü yaşanan arıza nedeniyle seferine devam edemedi.Otobüsteki yolcular indirilerek yakında bulunan otobüs durağına yönlendirildi.SABAH DA TEM'DE KALDIÖte yandan sabah saatlerinde TEM Otoyolu Hal - Otogar bağlantı yolunda seyir halinde olan bir İETT otobüsü arıza yapmış, vatandaşlargüneşin altında çaresizce yeni otobüsün gelmesini beklemişti.İBB tarafından ulaşım ücretlerine yapılan fahiş zamların ardından İETT otobüslerinin hala yollarda kalarak İstanbulluyu mağdur etmesitepkiyle karşılandı.İBB'DEN ULAŞIMA ZAMİstanbul'da ulaşıma UKOME kararı ile yüzde 40 zam yapılmıştı. İBB'nin zammı sonrası İETT'de aylık abonman ücreti bir kii için 602 TLolmuştu. Öğrenciler için ise 109 TL olarak uygulanmaya başlamıştı. Bir basım akbil ücreti öğrenci için 3,74 TL, bir yetişkin için ise 7,67 TLolmuştu.