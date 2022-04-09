CHP'li İBB'nin ulaşıma yaptığı fahiş zamlara rağmen İETT otobüsleri tel tel dökülüyor! Yine yolda kaldı...
CHP'li İBB'nin İETT araçları bakımsızlıktan tel tel dökülüyor. Son zamanlarda sıkça yaşanan İETT otobüsü arızaları İstanbulluları mağdur ederken yaşanan sıkıntılara hala somut bir çözüm üretilmemesi dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan ulaşıma yapılan fahiş zamların ardından otobüslerin hala yollarda kalması tepkiyle karşılandı.
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) İETT fiyaskosu katlanarak büyüyor.
Son zamanlarda sıkça yaşanan İETT otobüsü arızalarından biri bugün 17.30 sıralarında Bahçelievler'de yaşandı. Yenibosna yönüne seyir
halinde olan iki İETT otobüsü yaşanan arıza nedeniyle seferine devam edemedi.
Otobüsteki yolcular indirilerek yakında bulunan otobüs durağına yönlendirildi.
SABAH DA TEM'DE KALDI
Öte yandan sabah saatlerinde TEM Otoyolu Hal - Otogar bağlantı yolunda seyir halinde olan bir İETT otobüsü arıza yapmış, vatandaşlar
güneşin altında çaresizce yeni otobüsün gelmesini beklemişti.
İBB tarafından ulaşım ücretlerine yapılan fahiş zamların ardından İETT otobüslerinin hala yollarda kalarak İstanbulluyu mağdur etmesi
tepkiyle karşılandı.
İBB'DEN ULAŞIMA ZAM
İstanbul'da ulaşıma UKOME kararı ile yüzde 40 zam yapılmıştı. İBB'nin zammı sonrası İETT'de aylık abonman ücreti bir kii için 602 TL
olmuştu. Öğrenciler için ise 109 TL olarak uygulanmaya başlamıştı. Bir basım akbil ücreti öğrenci için 3,74 TL, bir yetişkin için ise 7,67 TL
olmuştu.