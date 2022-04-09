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Bakan Özer ve eşi, iftar için öğretmen aileye misafir oldu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve eşi Nebahat Özer, Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi rehberlik öğretmeni Zehra Koç ile Mehmet Akif Ersoy İlkokulu sınıf öğretmeni Osman Koç'un evinde iftar konuğu oldu.

Ekleme: 9.04.2022 - 22:40 Güncelleme: 9.04.2022 - 22:40 / Editör: Ozge Selin
Bakan Özer ve eşi, iftar için öğretmen aileye misafir oldu
Bakan Mahmut Özer ve eşi Nebahat Özer, yemek öncesi Koç çiftinin çocukları Furkan, Reyyan ve Yusuf ile sohbet etti. Ara tatilin hayırlı olmasını temenni eden Bakan Özer, öğrencilere derslerinde başarılar diledi.

Osman Koç, Bakan Özer ve eşi Nebahat Özer'i ağırlamaktan onur duyduğunu ifade etti. Meslek lisesi mezunu olduğunu kaydeden Koç, mesleki eğitime katkıları dolayısıyla Özer'e teşekkürlerini iletti. Ara tatil döneminde mesleki çalışmaların uzaktan eğitimle yapılmasının öğretmenleri memnun ettiğini belirten Koç, "Ama biz öğretmenleri en çok mutlu eden şey, yüz yüze eğitime devam etmek" diye konuştu.
Evin kızı Reyyan Koç, iftarın ardından konuklara ve ailesine keman çaldı.
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