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9 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! Salgında son doğru...

Sağlık Bakanlığı tarafından 9 Nisan koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.

9 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! Salgında son doğru...
Ekleme: 9.04.2022 - 20:46 Güncelleme: 9.04.2022 - 21:21 / Editör: Ozge Selin
9 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! Salgında son doğru...
Türkiye'de son 24 saatte 186 bin 226 COVID-19 testi yapıldı, 6 bin 986 kişinin testi pozitif çıktı, 35 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu 'covid19.saglik.gov.tr' sitesinden paylaştı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 186 bin 226 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 986 kişinin testi pozitif çıktı, 35 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 8 bin 825 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,39, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,11 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 206 bin 133 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
9 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! Salgında son doğru...
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