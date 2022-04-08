Sektör temsilcileri tarih verdi: Benzin ve motorinde indirim yolda

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal saldırıları enerji piyasasında büyük fiyat artışlarına neden oldu. Dünyanın önde gelen gaz ve petrol üreticilerinden Rusya'ya karşı uygulanan ambargolar, başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada akaryakıt fiyatlarını tarihi seviyelere çıkarttı.Yükselişleri engellemek isteyen Uluslararası Enerji Ajansı'nın, fiyatları düşürmek için 120 milyon varil petrol piyasaya süreceği iddia edildi.Haber sonrası brent petrolün varil fiyatında yaklaşık 7 dolarlık bir indirim yaşandı.İndirim sonrası gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi.1.5 LİRA İNDİRİM BEKLENİYORUluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatının 100 doların altına inmesi, motorinde indirimi gündeme getirdi.11 Nisan Pazartesi'yi 12 Nisan Salı'ya bağlayan gece 1.5 TL indirim bekleniyor.Sektör temsilcileri, verilerin her an değişebildiğini belirterek, “Motorinde indirim hemen hemen kesin. Tutar, verilerdeki oynaklığa göre değişebilir. Şu anki verilere göre litrede 1.5 TL indirim var” dedi.Yapılacak indirimlerle birlikte motorinin litre fiyatı 20 lira seviyesine inmiş olacak.'BENZİNDE İNDİRİM GELEBİLİR'Sektör temsilcileri, benzinde indirim olup olmayacağı sorusu üzerine, “Brent petrol ve küresel piyasalarda söz konusu ürünün ton fiyatının biraz daha düşmesi halinde benzinde de hafta ortasında bir indirim gündeme gelebilir” diye konuştu.Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 19,00 TL'ye, Ankara'da 19,11 TL'ye, İzmir'de 19,12 TL'ye satılıyor.Otogazın litresi İstanbul'da 12,08 TL'ye, Ankara'da 11,96 TL'ye, İzmir'de 11,95 TL'ye satılıyor.BRENT PETROL VARİL FİYATI NE KADAR OLDU?Dün 98,41 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günü 100,58 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,80 artışla 101,38 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 96,86 dolardan alıcı buldu.Hafta başında 109 dolara kadar tırmanan fiyatlar, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üyelerinin acil durum petrol rezervlerinden belli miktar petrolü kullanıma sunmak üzere anlaştıklarını açıklamasının ardından düşüşe geçti.IEA, çarşamba günü yaptığı açıklamada acil durum rezervlerinden 120 milyon varil petrolü kullanıma açacağını, 60 milyon varilin ABD'nin stratejik petrol rezervlerinden karşılanacağını belirtti.Son olarak Japonya acil rezervinden ek 15 milyon varil petrolü piyasaların istikrarı kapsamında kullanıma açacağını duyurdu.Japonya daha önce yaklaşık dört günlük iç tüketime eşdeğer olan 7,5 milyon varil petrolü kullanıma sunma taahhüdünde bulunmuştu.Petrol rezervlerinin bir kısmının kullanıma açılacağı haberlerinin ardından, Rusya'ya karşı alınan ambargo kararlarıyla halihazırda arz sıkıntısının yaşandığı uluslararası piyasalarda bir miktar rahatlama görülmesiyle fiyatlar geriledi.