Nihat Pakdil Kimdir? Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Nihat Pakdil Nereli?

Nihat Pakdil Kimdir?



Tarım ve Orman Bakanlığı Ne İş Yapar?



Tarım ve Orman Bakanı yardımcısı Nihat Pakdil birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi detayları merak ediyor. Tarım ve Orman bakanı Bekir Pakdemirli’nin istifa etmesinin ardından onun yerine Vahit Kirişçi atanmıştı. Görev değişimi ile birlikte bakan yardımcısı da değişti. Yeni Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Nihat Pakdil oldu.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Tarım ve Orman Bakanı’nın değişmesinin ardından bakan yardımcılarında da değişiklik yaşandı. Yeni Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı’nın Nihat Pakdil oldu.vesoruları oldukça merak ediliyor. Veteriner olan Nihat Pakdil 1981 yılında Veterinerlik Fakültesi’nden mezun olmuştur. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünde Suni Tohumlama Anabilim Dalında doktor unvanını 1995 yılında aldı. Yine 1995 yılında da Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü yapmıştır. 1997-1999 yılları arasında Koruma ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. 1999-200 yıllarında ise Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığında veteriner olarak çalışmıştır.Yeni atamaların yapılmasının ardından en çok aratılanlardan biri desorusu yer aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Türkiye’nin gıda üretiminde gelişmiş olmasını, kırsal kalkınmanın yaşanmasını, tarım piyasalarının düzenli olmasını amaçlar. Ormanların korunması, erozyon ve kuraklık için gerekli çalışmalar, tarım alanlarının iyileştirilmesi gibi alanlardan sorumludur. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı birimler ise şu şekilde sıralanabilir;• Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü• Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü• Hayvancılık Genel Müdürlüğü• Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü• Tarım Reformu Genel Müdürlüğü• Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü• Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü• Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü• Su Yönetimi Genel Müdürlüğü• Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü• Personel Genel Müdürlüğü• Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü• Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı• Strateji Geliştirme Başkanlığı• Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı• Şeker Dairesi Başkanlığı• Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı• Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı• Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı• Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği• Özel Kalem Müdürlüğü• Yurt Dışı Temsilcilikleri• Tarım ve Orman Bakanlığı Bölge Müdürlükleri• İl Tarım ve Orman Müdürlükleri• Araştırma Enstitüleri• Araştırma İstasyonları• Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlükleri• Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlükleri• Tohum Sertifikasyon Test Müdürlükleri• Eğitim Merkezi Müdürlükleri• Zirai Karantina Müdürlükleri• Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlükleri• Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü• Yüksek Komiserler Kurulu• Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü• Türkiye Su Enstitüsü• Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü• Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü• Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü• Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu• Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü• Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü• Orman Genel Müdürlüğü