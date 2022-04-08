Emekli Promosyonları Ne Kadar? Hangi Bankalar Emekli Promosyonu Veriyor?

Emekli Promosyonları Ne Kadar?



Milyonlarca emekli vatandaş için bankalar tarafından verilen promosyonlar merak ediliyor. Emekli maaşı hesabını taşıyanlar için birçok banka emeklilere teklifler sunmaya başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Kart ile harcama yapanlar, yakınını getirenler, otomatik ödeme talimatı verenler için de ek ödemeler yapılacak. Birçok farklı banka tarafından sunulan fırsatları değerlendirmek isteyen emekliler arama motorlarına yöneldi. Emekliver sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Emekli promosyonları birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Emekli maaşı hesabını taşıyanlar için bankalardan birçok teklif bulunuyor. Bu nedenle konuyla ilgili olarak araştırmalar hızlandı. En sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. 3 bin liraya kadar yapılacak ek ödemeler bankalar tarafından sunulan teklifler arasında yer alıyor. 3 yıllık taahhüt süresi dolanların ve yeni emekli olanların faydalanabileceği promosyonlar şu şekilde;31 Mayıs tarihinde kadar emekli maaşını taşıyanlar için 1500 liralık net gelire 500 lira promosyon 1350 lira ek promosyon verilecek. 1500-200 arasındakiler için ise 625 lira promosyon verilirken 1675 lira ek promosyon ödenecek. 2500 lira ve üzeri için ise 750 lira promosyon ücreti bulunurken 200 lira e promosyon ödemesi yapılacak.Maaşlara göre promosyonlar 675, 850 ve 1000 lira arasında değişiyor. Ayrıca otomatik ödeme talimatı veren kişiler için maaşa göre 1.425, 1.600 ve 1750 lira ödeme yapılacak.: Maaşa göre 500, 625, 750 lira olarak promosyon ödemesi gerçekleştirilecek.Maaşını taşıyanlara sırasıyla 1675, 2.100 ve 2500 lira ödeme yapılacak. Emekli arkadaşını getirenler için ise 250 lira ek promosyon ödenecek.Maaş taşıyan emekliler için 1850, 2300 ve 2750 lira promosyon ödemesi gerçekleştirilecek. Yakınını getirenler için ise kişi başına 250 lira ek promosyon ödemesi yapılacak.Maaşa göre sırasıyla 2.250, 2.375, 2.500 lira olarak promosyon ödemesi yapılacak. Her emekli yakını için 250 lira ödenecek.1.750, 1.875, 2.000 lira ödeme yapılacak. Kart ile yapılan yüz liralık market alışverişi için 20 lira puan verilecek.Maaş taşıma karşılığında 1.700, 2.150, 2.600 lira ödeme yapılacak.1.500, 1.750, 2.000 lira promosyon ödemesinin yanında emekliler için 3 ay ertelemeli kredi kullanımı fırsatı verilecek.Maaşını taşıyanların 2 fatura ödeme talimatı vermesiyle 1.850, 2.300, 2.750 promosyon ödemesi yapılacak. Ayrıca yakınını getirenlere 250 lira ek promosyon verilecek.Maaşa göre 1.650, 2.100, 2.500 lira ödenecek. Ayrıca iki fatura talimatı verilmesi dahilinde 100 lira ek promosyon ödenecek. 20 Ocak- 30 Nisan arasında iki kere kredi kartı alanlara ve 3 aydır hiç harcama yapmayanlara 30 Nisan tarihinde kadar yapılacak 500 lira harcamaya 150 lira ek promosyon ödemesi sağlanacak. Emekli yakınını getirenler için de 250 lira ek promosyon ödemesi yapılacak.ver sorularına cevapları sizler için derledik. Birçok farklı konuda güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.