ABD'den Yunanistan'a EastMed çıkışı: Artık çok gereksiz

ABD'den, bir doğal gaz tranfer projesi olan EastMed ile ilgili Türkiye'yi haklı çıkaracak bir açıklama geldi. ABD'nin dışişlerinden sorumlu müsteşarı Victoria Nuland, dün KKTC lideri Ersin Tatar ile yaptığı görüşmeden sonra EastMed'in çok uzun ve maliyetli olduğunu savunarak "EastMed'a zaman harcamak çok gereksiz, onun için bir 10 yıl ve milyarlar harcamamıza gerek yok" sözlerine yer verdi. Bunun yanı sıra Nuland, içinde Türkiye'nin de olduğu projelere dikkat çekti. Nuland'ın bu sözleri 2020 yılında bir gerekçeden dolayı EastMed projesine karşı çıkan Türkiye'yi haklı çıkardı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland, dün yaptığı EastMed açıklamasıyla dikkat çekti. Rus petrolüne bağımlılıktan bahseden Nuland, 'Bu bölgelerdeki ülkeler Rus petrolüne ve doğal gazına oldukça bağlı. Bu durum kötü ve tedarik kaynaklarının değiştirilmesi gerek. Ayrıca yeşil enerjiye doğru da bir ilerleme olması gerekiyor' sözlerine yer verdi.'BUNCA ZAMAN VE PARA HARCAMAYA GEREK YOK'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başkanı Ersin Tatar ile görüşmelerinin ardından EastMed ile ilgili soruları yanıtlanayan Nuland, Rusya-Ukrayna savaşı değerlendirmesinde de bulunarak EastMed boru hattının çok pahalı olduğunu ve ekonomik olarak uygun olmadıını ayrıca projenin de çok uzun süreceğini söyledi. Nuland, 10 yıl ve milyarlar harcamamıza gerek yok' sözlerine yer verdi.DAHA ÇEVRECİ OLMAYA VURGUNuland sözlerine, 'Bundan 10 yıl sonra enerjide çok daha çevreci ve çok daha çeşitli olmak istiyoruz. Dolayısıyla hidrokarbon bağlamında istediğimiz şey, bu kısa geçiş döneminde bize daha fazla gaz ve petrol sağlayacak seçeneklerdir' ifadeleriyle devam etti.TÜRKİYE'YE ATIFTürkiye'ye de atıfta bulunan müsteşar, ABD'nin bölgede ortaklıklarının olduğu ve içinde Türkiye'nin de yer aldığı doğal gaz pazarı ve alternatif ulaştırma yolları üzerinde çalışıldığını vurguladı.EASTMED PROJESİEastMed boru hattı projesi İsrail ve Kıbrıs'ın rezervlerinde son yıllarda keşfedilen doğal gazı Avrupa'ya taşımayı hedefleyen proje. Projenin 6 milyar dolarlık bir maliyesi var. Türkiye, 2020 yılında bahsi geçmeye başlayan projeye tepki göstermişti ve bölgedeki enerji transferinde içinde Türkiye'nin olmadığı bir durumun başarı şansının olmayacağını söylemişti.