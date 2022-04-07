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Starbucks Kahve Zammı Ne Kadar? 7 Nisan Güncel Starbucks Fiyatları

Starbucks tarafından ürünlere yüzde 25 zam geldiğinin belirtilmesinin ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. En sık aratılanlar arasında Starbucks kave zammı ne kadar sorusu yer alıyor. Peki, 7 Nisan kahve zammı ne kadar? Kahve fiyatları ne kadar? 7 Nisan Starbucks zamlı fiyatlar ne kadar? İşte merak edilenler...

Ekleme: 7.04.2022 - 12:22 Güncelleme: 7.04.2022 - 12:27 / Editör: Ozge Selin
Starbucks Kahve Zammı Ne Kadar? 7 Nisan Güncel Starbucks Fiyatları
Son zamanlarda yapılan zamların ardından Starbucks fiyatlarını sabit tutmaya çalışıyordu. Birçok üründe meydana gelen zamların ardından vatandaşlar kahve fiyatlarında da bir artış yaşanıp yaşanmayacağını merak ediyordu. 7 Nisan itibariyle Starbucks da fiyatlarında artışa gitti. En sık aratılanlar arasında ise Starbucks kahve zammı ne kadar ve Starbucks fiyat listesi nasıl soruları yer aldı. Yüzde 25 oranında zam yaptığını açıklayan Starbucks’un yeni fiyatları merak ediliyor. 7 Nisan Starbucks’a ne kadar zam geldi ve zamlı Starbucks fiyatları için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Starbucks Kahve Zammı Ne Kadar?


Starbucks kahve zammı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Starbucs kahve zammı ne kadar sorusu yer aldı. Türkiye’de artan enflasyona rağmen fiyatlarını sabit tutan Starbucks bugün itibariyle ürünlerine yüzde 25 zam yaptığını açıkladı. Birçok kişi yapılan zamma karşı sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi. İşte oldukça merak edilen Starbucks zamlı kahve fiyatları;

Cool Lime (Küçük): 30 TL
Caffé Latte (Küçük): 23,75 TL
White Chocolate Mocha (Küçük): 34,25 TL
Caffé Americano/Iced Caffé Americano (Küçük): 21,75 TL
Chai Tea Latte (Küçük): 29,75 TL


Starbucks Kahve Zammı Ne Kadar? 7 Nisan Güncel Starbucks Fiyatları

Starbucks Zam Öncesi Fiyatlar Nasıldı?


Strabucks zam öncesi fiyatlar gelen fiyat artışı ile birlikte oldukça merak edildi. Ürünlerine yüzde 25 zam yapan marka sosyal medyada oldukça konuşuluyor. İşte birçok kişi tarafından merak edilen zam öncesi Starbucks fiyatları;

Caffe Latte
Tall: 16,50 TL
Grande: 18,50 TL
Venti: 21,25 TL

Cool Lime, Berry Hibiscus
Tall: 12,75 TL
Grande: 14,75 TL
Venti: 16,5 TL

White Chocolate Mocha
Tall: 22,25 TL
Grande: 24,75 TL
Venti: 27,25 TL

Cafe Americano
Tall: 16 TL
Grande: 18,50 TL
Venti: 21 TL

Chai Tea Latte
Tall: 19,75 TL
Grande: 22,25 TL
Venti: 24,75 TL


Starbucks Kahve Zammı Ne Kadar? 7 Nisan Güncel Starbucks Fiyatları

Starbucks Tall Boy Ne Demek?


Dünyanın en büyük kahve zincirleri arasında yer alan Starbucks ülkemizde de başarısını sürdürüyor. Birçok kişinin tercih ettiği kahve markası olan işletmede kahve boylarını temsil etmek için kullanılan terimler merak edildi. En sık aratılan sorulardan biri de Starbucks tall boy ne demek sorusu oldu. Starbucks’da kullanılmak üzere üç farklı boy bardak seçimi bulunuyordu. Short adı verilen en küçük boy kahvenin kaldırılmasının ardından tall artık küçük bardağı ifade etmek için kullanılıyor. Küçükten büyüğe doğru sıralı olacak şekilde tall, grande ve venti olmak üzere üç farklı boy seçeneği bulunmaktadır.

Starbucks Su Bedava Mı?


Starbucks hakkında birçok detay merak edilirken en sık araştırılan sorulardan biri de Starbucks su bedava mı sorusudur. Starbucks şirketi politikasına göre bir bardak su için herhangi bir ücret ödemenize gerek yok.

Starbucks zammı ne kadar ve 7 Nisan Starbucks fiyatları hakkında detayları sizler için derledik. Birçok farklı konu hakkında güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.
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