Şehit Eren Bülbül’ün adının parka verilmesini engelleyenlere tepki büyük: Halk cevabını sandıkta verecek...

Mersin'de Akdeniz Belediye Meclisi'nde Şehit Eren Bülbül'ün adının bir parka verilmesine ilişkin önergenin CHP ve HDP'li meclis üyelerinin oyları ile reddedilmesinin yankıları sürüyor. Parkın bulunduğu Huzurkent Bahşiş Mahallesi Avşar Sokak'ta yaşayan vatandaşlar, ret oyu veren meclis üyelerine tepkilerini dile getirdi.'BİR AÇIKLAMASI YOK'İsmet Metin (52), 'Biz Eren Bülbül şehidimizin isminin verilmesinden dolayı çok memnunuz ama gönül isterdi ki sorunsuz, sıkıntısız olsun. Bir şehit adını Belediye Meclisi'nde tartışıyor olmak gerçekten çok üzücü. Bunun hiçbir açıklaması olamaz. Reddedenleri vicdanları ile baş başa bırakıyorum' dedi.'SANDIKTA CEVABI VERİLECEK'Turgay Salgın (40) ise, 'CHP, HDP ve diğer muhalif üyelerin oyları ile Eren Bülbül şehidimizin ismini mahallemizdeki parka veremedik. Çok şükür ki yüreği güzel, yiğit, merhametli bir belediye başkanımız var. Her şeyi göze alıp şehidimizin adını taşıyan tabelayı buraya dikti. Ret oyu veren meclis üyeleri unutmasınlar ki; halk sandıkta bunun cevabını verecektir' diye konuştu.'BU İSMİ MAHALLELİ İSTEDİ''İyi ki varsın Eren Bülbül ismini parka vermeyi mahallemizdeki vatandaşlar istedi' diyen Huzurkent Bahşiş Mahalle Muhtarı Hayrettin Uğurcan ise şunları söyledi: 'Ben de bunun üzerine Akdeniz Belediyesi'ne dilekçe verdim. Meclisten geçmedi. Reddeden meclis üyeleri şehit parkı olmaz demiş.Neden olmasın? Akdeniz Belediye Başkanımız Mustafa Gültak da 'Ben bu tabelayı dikeceğim' dedi. Sağ olsun beni de çağırdı. Kabul etmeyen meclis üyesi arkadaşlara bir sözüm var: Bir şehidimizin ismini parka vermek istediğimiz için gurur duymanız lazım. Mahalleli bu önergeyi reddeden arkadaşlara çok tepkili.''BİRİLERİ YİĞİTSE GELSİN BU TABELAYI SÖKSÜN'Önergenin reddedilmesine rağmen parka giderek 'İyi ki varsın Eren Bülbül' yazılı tabelayı parka diken Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, 'Bizim kadar, değerli Akdenizliler de şehidine her zaman olduğu gibi sahip çıktı ve duyarlılık gösterdi.Nasıl ki mecliste bu konuda ret verilince kahrolduysam, vatandaşlarımızın göğsünü gere gere bu konuyu sahiplenmeleri de beni bir o kadar gururlandırdı. Yine söylüyorum, birileri gelsin, yiğitse bu tabelayı söksün' diye konuştu.MHP'li Tufan Nenni ise, 'Huzurkent Bahşiş Mahallemize kazandırdığımız parkımızın adını belediye meclisimizde muhalefetin tüm engellemelerine rağmen 'İyi ki varsın Eren Bülbül' koyduk. Mahallemize de çok yakıştı. Gültak başkanımıza çok teşekkür ediyorum' dedi.