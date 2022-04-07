Nisa bebeğin vicdansız annesinden şoke eden ifade: 2 gün sonra bile!..

Annesi tarafından sokağa bırakıldıktan sonra Acil Tıp Teknikeri Büşra Durmaz tarafından bulunan Nisa bebekle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.Nisa bebek hayata tutunmak için direniyor. Henüz 3 aylık ama yaşadığı acılar dünya hayatından çok daha büyük. Annesi terk etti, çocuk bakımevinde boğazına ihmal sonucu mama kaçtı, solunumu ve kalbi durdu. O minik kalbi yeniden çalıştırıldı. Yoğun bakıma alındı. Ama bu kadar ihmal, terk edilmiş ve sevgisizliğe inat yaşamak için direniyor. Nisa bebeğin hastanede yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.Öte yandan Nisa bebeği bırakıp kaçan vicdansız annenin detaylı ifadesine ulaşıldı.SÜTANNE BÜŞRA DURMAZ: "TEK İSTEĞİM MİNİK KIZIM İÇİN DUA"Henüz beyin ölümünün gerçekleştiği kesinlik kazanmadı. Bunu da yapılan testler belirleyecek. Nisa bebek için kritik saatler devam ediyor. Nisa bebeğin tek sevgi gördüğü, anneliği tattığı yürek olan Acil Tıp Teknikeri Büşra Kayalı Durmaz'ın yüreği ise yangın yeri: "Ben üzgün bir anneyim. Tek isteğim minik kızım için bir dua..."İSMİNİ DE O VERDİTürkiye, Nisa bebeği İstanbul Pendik'te görevli Acil Tıp Teknikeri Büşra Kayalı Durmaz'ın ona sütannelik yapmasıyla tanıdı. Annesi tarafından terk edilmişti. Durmaz'ın bebeğe şefkat dolu tavırları tüm Türkiye'nin içini ısıttı. Durmaz, kızının ikinci ismini vererek bebeğin isim annesi de oldu.NİSA MİHRİBAN BEBEĞİN KALBİ DURDU!Nisa Mihriban, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı yuvaya alındı. Ancak oradaki bir ihmal minik bebeğin solunumunun durmasına neden oldu. Kalbi durdu, çalıştırıldı, solunum cihazına (entübe) bağlandı.MAKİNEYE BAĞLI OLARAK YAŞIYORNisa bebeğin sağlık durumu medyaya ilk olarak "Beyin ölümü gerçekleşti" diye duyuruldu. Duyumlar yılan hikâyesine dönmüş, hatta "Nisa bebek öldü" diye açıklanmıştı. Ancak durum öyle değildi. Nisa bebek onca ihmale ve sevgisizliğe inat ölüme çalım atıyordu. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan talihsiz yavru makineye bağlı yaşatılıyor.30 DAKİKA KALP MASAJIHastaneden yapılan açıklamada ise "Nisa Mihriban bebek 3 gün önce kaldığı çocuk yuvasından solunum ve dolaşımın aniden durması sonucu doktor ve hemşire refakatinde 112 ambulans ile kalp masajı yapılarak hastanenin acil birimine getirilmiştir.LÜTFEN ÜSTÜME GELMEYİNYapılan muayene sonucunda aspire ettiği anlaşılan bebeğin kalp ve solunumunun olmaması nedeniyle hemen entübe edilmiş, 30 dakika daha yapılan kalp masajı ile yeniden kalp atımları alınmıştır" denildi. Acil Tıp Teknikeri Büşra Durmaz duygularını sosyal medyada, "Ben sadece üzgün, acılı bir anneyim. Tek isteğim minik kızım için dua" sözleriyle dile getirebildi. Polisin kendisinin de ifadesine başvurduğu yönünde sosyal medya mesajları gelince Durmaz "Lütfen üstüme gelmeyin" diyebildi.NİSA BEBEK İÇİN KRİTİK SAATLERHastaneden yapılan açıklamada "Nisa bebeğimiz yoğun bakımda tedavi altında. Genel durumu ciddidir. Nisa bebek ile son durumun önümüzdeki 48 saat içinde netlik kazanması beklenmektedir" denildi.NİSA BEBEĞİN VİCDANSIZ ANNESİNDEN ŞOKE EDEN İFADELER3 aylık bebeğini sokağa terk eden Ebru S., hakimlik ifadesinde olay gününü ayrıntılı şekilde anlattı: Pendik'te tam adresini bilmediğim 4 katlı bir binanın önüne gittim. Bebeğimi orada emzirdim. Mamasını verdim. Battaniyeye sardım ve uyuttum. Puset içerisindeki yere bıraktım. Sonrada apartman girişindeki zillere basıp saat 11.00-12.00 sıralarında oradan uzaklaştım. İki gün sonra gidip bebek alınmış mı diye kontrol ettim.NİSA BEBEĞİN ANNESİ KAMERADA GÖRÜLDÜİstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Pendik'teki boş bir arazide 29 Mart'ta terk edilmiş bir bebek bulunmasına ilişkin çalışma başlattı. Terk edilen bebeğin kim ya da kimler tarafından bırakıldığının belirlenmesi için çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, bebeğin bir kadın tarafından boş araziye bırakıldığını belirledi.Kadının, Maltepe'den metroya binerek Pendik durağında indiği, daha sonra bir taksiye binerek boş arazinin olduğu yere geldiği ve bebeği bıraktıktan sonra olay yerinden ayrıldığı tespit edildi. Şüpheli kadının daha sonra bindiği otomobilin plakası üzerinden incelemeyi sürdüren polis, aracın sürücüsü M.D'yi (22) Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gözaltına aldı.AĞIRLAŞMIŞ YARALAMA SUÇLAMASIM.D'nin ifadesinden yola çıkarak, bebeği bırakan kadının Ebru S. (20) olduğu bilgisine ulaşıldı. Pendik'teki evinde gözaltına alınan ve hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "koruma, gözetim, yardım veya bildirim yükümlülüğünün ihlali" suçlarından soruşturma başlatılan Ebru S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Anne Ebru S. "ağırlaşmış yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. Hakimlik, savunmasının ardından şüphelinin tutuklanmasına hükmetti.PENDİK'E GİTMİŞPolis ekipleri, yaptıkları çalışmada Ebru S'nin 2019 'da dini nikahlı eşinden dünyaya getirdiği bir çocuğunun daha bulunduğu, bu çocuğunu da kayınvalidesine bıraktıktan sonra kadın sığınma evine yerleştiğini belirledi. Ebru S'nin sığınma evinde kaldığı sırada sosyal medyadan tanıştığı M.Ç. ile yaşadığı birliktelikten bir çocuk daha dünyaya getirdiği, M.Ç'nin bu çocuğu kabul etmediği öğrenilirken, Ebru S'nin, süresi dolunca sığınma evinde tanıştığı bir kadının yanında kalmak için metroyla Pendik'e gittiği tespit edildi."ÇOCUĞU BIRAKTIM, ZİLLERE BASTIM"Ebru S. hakimlikteki ifadesinde olay gününe kadar yaşadıklarının yanı sıra olay anını da detaylıca anlattı: Sığınma evinde birlikte kaldığım D. ismindeki kadının tavsiyesi üzerine B.M. isimli kadının yanına doğru yola çıktım. Bana Birsen'in çocuk kabul etmediğini söylediler. Bu yüzden de söz konusu eve yakın bir yerde tam adresini bilmediğim 4 katlı bir binanın önüne gittim.Bebeğimi orada emzirdim. Mamasını verdim. Battaniyeye sardım ve uyuttum. Puset içerisindeki yere bıraktım. Sonrada apartman girişindeki zillere basıp saat 11.00-12.00 sıralarında oradan uzaklaştım.BIRAKTIM AMA KOLAY BULUNSUN İSTEDİMBen çocuğumu özellikle kolay bulunması için apartman önüne bıraktım. Zillere bastım. Kasten öldürmek gibi bir amacım yoktu.Hatta bir süre etrafta gezinip çocuğu alıp almayacaklarını kontrol ettim. İki gün sonra bile olay yerine gidip baktım. Benim çocuğa bakacak durumum yoktu. Ailemin de bu çocuktan haberi yoktu. Eğer öğrenselerdi bana ve çocuğuma zarar verebilirlerdi.İstanbul Pendik'te terk edilmiş halde bulunduktan sonra götürüldüğü bakımevinde yanlış müdahalede edildiği iddiasıyla beyin ölümü gerçekleşen Nisa bebeğe mama yediren bakıcının ifadesi alındı. Bir hafta önce işe başladığı öğrenilen bakıcı D.Y. ifadesinde, "Nisa bebek çok ağlıyordu. İlk ona mama verdim. Sonra diğerlerine verdim. Mamayı gayet iyi yedi. Benim bir ihmalim yok" dediği öne sürüldü.Büşra hemşirenin sütannelik yaptığı 3 aylık nisa bebeğin beyin ölümü gerçekleşti. Bulunduktan sonra ambulans ile Çocuk Yuvası'na getirilen Nisa bebek bakıma alındı. 7 kimsesiz çocuk ile birlikte bakılan Nisa bebeğin hareket etmediği ortaya çıkınca hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda komaya girdi ve beyin ölümünün gerçekleştiği öne sürüldü. Bunun üzerine polis soruşturma başlattı. Olayla ilgili iki bakıcının şüpheli olarak ifadesi alındı.Yaklaşık bir hafta önce işe başladığı öne sürülen bakıcı D.Y. ifadesinde; "Tek anne olarak çalışıyordum. Yuvaya geldikten sonra çocuklara mama vermeye başladım. Nisa bebek çok ağlıyordu önce ona verdim. Kucağıma alıp biberon ile besledim ve yatağına yatırdım. Diğer çocuklarda ağladığı için tek tek besledim" dediği öne sürüldü.NİSA BEBEK HAREKETSİZDİİddiaya göre bebeklerin beslenme olayı bittikten sonra içer giren bir temizlik görevlisi Nisa bebeğin hareketsiz olduğunu fark etti. Görevli bebeği alıp kurum doktoruna götürdü."GAYET İYİ MAMA YEDİ"Bu arada çocukları yıkamak için odadan ayrıldığını öne süren D.Y. ifadesinde ikinci çocuğu almaya geldiğimde nisa bebek yoktu.Temizlikçi doktor odasına götürmüş orada müdahale edilmiş dediği öne sürüldü. D.Y. ifadesinin devamında; " Ben Nisa bebeğe ne olduğunu boğazına birşey kaçıp kaçamadığını neden fenalaştığını hareketiz duruma neden geldiğini bilmiyorum.Ben yatağa bıraktığımda gayet iyiydi. Benim ihmalim yok" dediği iddia edildi.