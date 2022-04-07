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Kripto piyasada rüzgar terse döndü! Bitcoin, Ethereum, Ripple, Solana, Shiba Inu hepsi çakıldı

Geçtiğimiz hafta tırmanışa geçen kripto para piyasalarında rüzgar yeniden terse döndü. Hızlı yükselişin ardından piyasada kar satışları yaşanırken; 50 bin dolar yolculuğu yapan Bitcoin, yeniden 43 bin dolar seviyesine geriledi. Ripple, Solana ve Ethereum'da da düşüş yaşandı.

Ekleme: 7.04.2022 - 12:00 Güncelleme: 7.04.2022 - 12:06 / Editör: Ozge Selin
Kripto piyasada rüzgar terse döndü! Bitcoin, Ethereum, Ripple, Solana, Shiba Inu hepsi çakıldı
Kripto Para piyasalarındaki yalancı bahar kısa sürdü. Mart ayının son günlerinde 48 bin doları aşan Bitcoin yeniden düşüşe geçti ve 43 bin dolara geriledi. Bitcoin liderliğinde hareket eden kripto para borsalarında satışlar görülüyor. Küresel ekonomilerdeki enflasyon sorunu, Fed'in şahin açıklamaları ve hızlı faiz artırma ihtimali, Rusya-Ukrayna savaşının Altın ve petrol üzerinde oluşturduğu yükseliş balonu gibi birçok etken kripto paraları etkiliyor.

Özellikle ABD Merkez Bankası Fed'in faizi hızlı adımlarla artıracak olması ve bilançosunu daraltma söylemleri dolar tarafında değer kazancına neden olurken kripto paralarda düşüş etkisi yaratıyor. Fed'in Mayıs ayında 50 baz puan faiz artışı yapacağı beklentisi Piyasalar tarafından da kabul görmeye başladı. Beklentiler dahilinde kripto para yatırımcıları da aksiyon almaya başladı.
Geçtiğimiz hafta hızlı yükseliş kaydeden kripto paralar yeniden düşüş grafiği sergilemeye başladı.

BITCOIN'DE KAYIP YÜZDE 5'E YAKLAŞTI
Lider kripto para birimi Bitcoin Mart ayının son günlerde yaşadığı yükseliş dalgasını kalıcı hale getiremedi. Bitcoin yüzde 5'e yakın düşüşle 43 bin 330 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Geçtiğimiz Kasım ayında 69 bin dolara ulaşan Bitcoin zirveden yüzde 37 uzakta işlem görüyor.

ETHEREUM DA CANSIZ SEYREDİYOR
Bitcoin'e ayak uydurmaya çalışan Ethereum da cansız seyrediyor. 3 bin doların üzerinde tutunmaya çalışan Ethereum yüzde 5 oranında düşüşle 3209 dolardan işlem görüyor. Ethereum tarihi zirvesinden yüzde 34 geride seyrediyor

SOLANA'DA KAYIP YİNE BÜYÜK
Manipülatif fiyat ve miktar hareketleriyle birçok yatırımcının canını yakan Solana tarihi zirvesinden yüzde 57 oranında geride işlem görüyor. Bir dönem sosyal medyada pazarlanan ve sonrasında dramatik düşüşe sahne olan Solana yüzde 11 oranında kayıpla 113 dolar seviyesinde işlem görüyor.

DOGECOIN DE KAYIPLARDA
Milyarder iş adamı Elon Musk'ın yönlendirmeleriyle fiyat hareketi gerçekleştiren Dogecoin de kayıpları oynuyor. Elon Musk'ın attığı tweetlerle saman alevi gibi fiyat hareketi gerçekleştiren Dogecoin çok uzun süredir üstündeki karabulutları dağıtamadı. Dogecoin yüzde 11 oranında düşüşle 0.1440 dolardan işlem görüyor.

RIPPLE DA GÜÇ KAYBINDA
ABD'de davalarla mücadele eden Ripple da gerilemeye başladı. Ripple yüzde 5'in üzerinde düşüşle 0,77 dolardan alıcı buluyor

SHIBA INU DE DÜŞÜŞTE
Diğer kripto paraların kaderini paylaşan Shiba Inu de düşüş gösteriyor. Shiba yüzde 6 oranında kayıpla 0,00002469 dolardan işlem görüyor.

YÜKSELENLER SPEKÜLATİF
Yükseliş yaşayan kripto para birimleri arasında BAL yüzde 22 oranında primle 19.10 dolar, ANC yüzde 17 oranında yükselişle 3,32 dolar, JASMY yüzde 10.30 oranında yükselişle 0,0321 dolar seviyesinde işlem görüyor.

DÜŞENLER DE SPEKÜLATİF
Düşüş listesini de duyulmamış altcoinler süslüyor. MULTI yüzde 27 oranında düşüşle 16.57 dolar, BOND yüzde 22 oranında düşüşle 9,30 dolar, ROSE yüzde 19 oranında düşüşle 0,2546 dolar seviyesinde işlem görüyor.
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