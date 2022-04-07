  • USD: 14,73 - 14,76
  • EURO: 16,05 - 16,08
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Google'a büyük şok! Mahkeme cezayı onadı

Fransa’da mahkeme, Rekabet Kurumu tarafından Google’a verilen 150 milyon avroluk cezayı onadı. Şirket reklamcılara “şeffaf olmayan ve anlaşılması zor” kurallar dayatarak, piyasadaki baskın konumunu kötüye kullanmakla suçlanıyordu

Ekleme: 7.04.2022 - 23:26 Güncelleme: 7.04.2022 - 23:32 / Editör: Ozge Selin
Google'a büyük şok! Mahkeme cezayı onadı
Fransa Rekabet Kurumunun, arama motorlarında reklamcılara yönelik rekabete aykırı davrandığı gerekçesiyle internet devi Google'a 2019'da kestiği 150 milyon avroluk ceza kesinleşti.

Paris Temyiz Mahkemesi Google'a kesilen cezayı onadı.

Şirket reklamcılara 'şeffaf olmayan ve anlaşılması zor' kurallar dayatarak, piyasadaki baskın konumunu kötüye kullanmakla suçlanıyordu.

Öte yandan Google'dan karara ilişkin yapılan açıklamada, şirketin kurallarını daha fazla netleştirmek adına birtakım değişikliğe gittiği belirtildi.

Açıklamada, Google'un bundan sonraki ilgili alanda adım atmadan önce mahkeme kararını incelemek için zaman ayıracağı ifade edildi.
New York Başsavcısından Adalet Bakanlığına çağrı: Müslüman karşıtı gruplar soruşturulmalı
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da gün içinde 42 askeri altyapı tesisi imha edildi
Kılıçdaroğlu'nun bitmek bilmeyen 128 milyar dolar yalanı: Berat Albayrak'ın 'Burası Çok Önemli!' kitabı yapılmak isteyen algıyı bozdu
Rusya'dan İrlanda'ya karşılık: İleride de dostça olmayan her adımın karşılığı olacak
Başkan Erdoğan talimat verdi! Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi duyurdu: Ucuz et satışı başladı
Kılıçdaroğlu zorbalığa doymuyor: Bu kez Et ve Süt Kurumu'nun kapısına dayanacak
Rusya'dan açıklama! Ukrayna'da ciddi kayıplar verdik: Bu bizim için büyük bir trajedi
Petrolde yeni kriz: Rusya üretimi azaltıyor
Türkiye ona ağlamıştı! Bakan Koca'dan Nisa bebeğin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Bakan Kurum'dan, sokak atık toplayıcılarına 'mesleki statü' ve 'itibar' sözü
Başkan Erdoğan'dan eğitimcilerle düzenlenen iftar programında son dakika açıklamaları
Ukrayna'dan flaş Bucha açıklaması! Tansiyon yükseliyor: Buzdağının görünen kısmı
Rusya Ukrayna savaşında son dakika | Lavrov 'Ukrayna provokasyon yapıyor' diyerek duyurdu
7 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı!
CHP bir kez daha Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor: Seçim kanununa itiraz edeceğiz
Borsadan kapanış rekoru!
Rusya, İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkarıldı
Donbas'ta savaş kapıda! Ukrayna'dan NATO ve AB'ye çağrı
İsmail Koncuk 'Bu yönetim anlayışıyla ileri gitmek mümkün değil' dedi ve Zafer Partisi'nden istifa etti
Üniversite öğrencileri İBB önünde ulaşım zammını protesto etti!
Genç turizmci Gülşah Gizem Angı hayatını kaybetti! Annesi yıkıldı...

Genç turizmci Gülşah Gizem Angı hayatını kaybetti! Annesi yıkıldı...

Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat! E-Devlet üzerinden mutlaka kontrol edin…

Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat! E-Devlet üzerinden mutlaka kontrol edin…

Galatasaray'da seçim iptal mi oluyor? Rezan Epözdemir açıkladı

Galatasaray'da seçim iptal mi oluyor? Rezan Epözdemir açıkladı

Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ertelendi!

Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ertelendi!

İsrail'de silahlı saldırı: İki kişi öldü çok sayıda yaralı var

İsrail'de silahlı saldırı: İki kişi öldü çok sayıda yaralı var

Google'a büyük şok! Mahkeme cezayı onadı

Google'a büyük şok! Mahkeme cezayı onadı