2022 Marmaray Ücretleri Ne Kadar? Marmaray Durakları ve Fiyat Tarifesi Nasıl?

2022 Marmaray Ücretleri Ne Kadar?



Marmaray Durakları Neler?



Marmaray İstanbul günlük olarak binlerce vatandaş tarafından kullanılıyor. Yeni ulaşım zammının ardından Marmaray ücretlerinin nasıl olduğu merak edildi. En sık aratılanlar arasında isevesorusu yer aldı. Halkalı-Gebze arasında hizmet veren Marmaray, İstanbul’un trafiğini azaltmaya oldukça yardımcı oluyor. Gelen zamla birlikte yeni fiyatları nasıl olduğu merak edildi. Oldukça merak edilenvesorularına cevap almak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusuna cevap aramaya başladı. Yeni ulaşım zammının ardından fiyatların nasıl odluğu merak edildi. Halkalı- Gebze arasında sefer yapan Marmaray toplamda 76,6 kilometredir. 2022 Marmaray ücretleri şu şekilde sıralanabilir;Tam Ücret: 16,97 TLÖğrenci: 7,67 TLTam Ücret: 7,67 TLÖğrenci: 3,74 TL1 – 7 İstasyon: Tam Ücret: 7,67 TL, Öğrenci: 3,74 TL8- 14 İstasyon: Tam Ücret: 9,86 TL, Öğrenci: 4,61 TL15 – 21 İstasyon: Tam Ücret: 11,38 TL, Öğrenci: 5,49 TL22 – 28 İstasyon: Tam Ücret: 13,13 TL, Öğrenci: 6,28 TL29 – 35 İstasyon: Tam Ücret: 15,33 TL, Öğrenci: 7,34 TL36 – 43 İstasyon: Tam Ücret: 16,97 TL, Öğrenci: 7,67 TLMarmaray durakları da vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasoruları yer aldı. Halkalı-Gebze arasındaki ulaşımı sağlayan Marmaray, İstanbul’un trafiğini azaltmaya yardımcı olan en önemli toplu ulaşım araçları arasında yer alıyor. Yeni zamların ardından birçok kişi durak sayıları ve durak isimleri hakkında araştırmalara başladı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi detayları merak ediyor. Marmaray durakları şu şekilde sıralanabilir;Halkalı İstasyonuMustafa Kemal İstasyonuKüçükçekmece İstasyonuFlorya İstasyonuFlorya Akvaryum İstasyonuYeşilköy İstasyonuYeşilyurt İstasyonuAtaköy İstasyonuBakırköy İstasyonuYenimahalle İstasyonuZeytinburnu İstasyonuKazlıçeşme İstasyonuYenikapı İstasyonuSirkeci İstasyonuÜsküdar İstasyonuAyrılık Çeşmesi İstasyonuSöğütlüçeşme İstasyonuFeneryolu İstasyonuGöztepe İstasyonuErenköy İstasyonuSuadiye İstasyonuBostancı İstasyonuKüçükyalı İstasyonuİdealtepe İstasyonuSüreyya Plajı İstasyonuMaltepe İstasyonuCevizli İstasyonuAtalar İstasyonuBaşak İstasyonuKartal İstasyonuYunus İstasyonuPendik İstasyonuKaynarca İstasyonuTersane İstasyonuGüzelyalı İstasyonuAydıntepe İstasyonuİçmeler İstasyonuTuzla İstasyonuÇayırova İstasyonuFatih İstasyonuOsmangazi İstasyonuDarıca İstasyonuGebze İstasyonuvesorularına cevapları sizler için derledik. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden anında haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.