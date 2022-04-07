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2022 Marmaray Ücretleri Ne Kadar? Marmaray Durakları ve Fiyat Tarifesi Nasıl?

2022 Marmaray ücretleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 2022 Marmaray ücretleri ne kadar sorusu yer aldı. Peki, 2022 Marmaray ücretleri ne kadar? 2022 Marmaray durakları neler? İşte merak edilenler...

Ekleme: 7.04.2022 - 11:37 Güncelleme: 7.04.2022 - 11:40 / Editör: Ozge Selin
2022 Marmaray Ücretleri Ne Kadar? Marmaray Durakları ve Fiyat Tarifesi Nasıl?
Marmaray İstanbul günlük olarak binlerce vatandaş tarafından kullanılıyor. Yeni ulaşım zammının ardından Marmaray ücretlerinin nasıl olduğu merak edildi. En sık aratılanlar arasında ise 2022 Marmaray ücretleri ne kadar ve Marmaray fiyat tarifesi nasıl sorusu yer aldı. Halkalı-Gebze arasında hizmet veren Marmaray, İstanbul’un trafiğini azaltmaya oldukça yardımcı oluyor. Gelen zamla birlikte yeni fiyatları nasıl olduğu merak edildi. Oldukça merak edilen 2022 Marmaray ücretleri ne kadar ve Marmaray durakları neler sorularına cevap almak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

2022 Marmaray Ücretleri Ne Kadar?


2022 Marmaray ücretleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 2022 Marmaray ücretleri ne kadar sorusuna cevap aramaya başladı. Yeni ulaşım zammının ardından fiyatların nasıl odluğu merak edildi. Halkalı- Gebze arasında sefer yapan Marmaray toplamda 76,6 kilometredir. 2022 Marmaray ücretleri şu şekilde sıralanabilir;

Marmaray Tam Yol Taşıma Ücreti
Tam Ücret: 16,97 TL
Öğrenci: 7,67 TL

2022 Marmaray Ücretleri Ne Kadar? Marmaray Durakları ve Fiyat Tarifesi Nasıl?

Marmaray En Az Taşıma Ücreti
Tam Ücret: 7,67 TL
Öğrenci: 3,74 TL

Marmaray'da Ücret Tarifesi 2022
1 – 7 İstasyon: Tam Ücret: 7,67 TL, Öğrenci: 3,74 TL
8- 14 İstasyon: Tam Ücret: 9,86 TL, Öğrenci: 4,61 TL
15 – 21 İstasyon: Tam Ücret: 11,38 TL, Öğrenci: 5,49 TL
22 – 28 İstasyon: Tam Ücret: 13,13 TL, Öğrenci: 6,28 TL
29 – 35 İstasyon: Tam Ücret: 15,33 TL, Öğrenci: 7,34 TL
36 – 43 İstasyon: Tam Ücret: 16,97 TL, Öğrenci: 7,67 TL

Marmaray Durakları Neler?


Marmaray durakları da vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Marmaray durakları neler soruları yer aldı. Halkalı-Gebze arasındaki ulaşımı sağlayan Marmaray, İstanbul’un trafiğini azaltmaya yardımcı olan en önemli toplu ulaşım araçları arasında yer alıyor. Yeni zamların ardından birçok kişi durak sayıları ve durak isimleri hakkında araştırmalara başladı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi detayları merak ediyor. Marmaray durakları şu şekilde sıralanabilir;

Halkalı İstasyonu
Mustafa Kemal İstasyonu
Küçükçekmece İstasyonu
Florya İstasyonu
Florya Akvaryum İstasyonu
Yeşilköy İstasyonu
Yeşilyurt İstasyonu
Ataköy İstasyonu
Bakırköy İstasyonu
Yenimahalle İstasyonu
Zeytinburnu İstasyonu
Kazlıçeşme İstasyonu
Yenikapı İstasyonu
Sirkeci İstasyonu
Üsküdar İstasyonu
Ayrılık Çeşmesi İstasyonu
Söğütlüçeşme İstasyonu

2022 Marmaray Ücretleri Ne Kadar? Marmaray Durakları ve Fiyat Tarifesi Nasıl?

Feneryolu İstasyonu
Göztepe İstasyonu
Erenköy İstasyonu
Suadiye İstasyonu
Bostancı İstasyonu
Küçükyalı İstasyonu
İdealtepe İstasyonu
Süreyya Plajı İstasyonu
Maltepe İstasyonu
Cevizli İstasyonu
Atalar İstasyonu
Başak İstasyonu
Kartal İstasyonu
Yunus İstasyonu
Pendik İstasyonu
Kaynarca İstasyonu
Tersane İstasyonu
Güzelyalı İstasyonu
Aydıntepe İstasyonu
İçmeler İstasyonu
Tuzla İstasyonu
Çayırova İstasyonu
Fatih İstasyonu
Osmangazi İstasyonu
Darıca İstasyonu
Gebze İstasyonu

2022 Marmaray ücretleri ne kadar ve 2022 Marmaray durakları neler sorularına cevapları sizler için derledik. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden anında haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.
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