Twitter yıllardır beklenen özelliği test etmeye başladıklarını duyurdu

Twitter, yıllardır belki de en çok istenen özellik olan düzenleme özelliğini test etmeye başlayacağını açıkladı.Uzun zamandır kullanıcılar tarafından istenen bu özellik sayesinde artık harf hatası yaptığınız veya belirli bir kısmını düzenlemek istediğiniz tweetleri kaldırıp tekrar paylaşmanız gerekmeyecek.Düzenleme butonu çok yakında test edilmeye başlanacakŞirket, önümüzdeki aylarda Twitter Blue aboneleriyle özelliği test etmeye başlamayı planladığını açıkladı.Twitter duyurusunda şu ifadelere yer verdi:'Şimdi herkes soruyor... Evet, geçen yıldan beri bir düzenleme özelliği üzerinde çalışıyoruz! Hayır, fikri bir anketten almadık. Neyin işe yaradığını, nelerin yaramadığını ve nelerin mümkün olduğunu öğrenmek için önümüzdeki aylarda @TwitterBlue Laboratuvarlarında testleri başlatıyoruz.'Twitter'ın en büyük hissedarı olan Elon Musk, Twitter kullanıcılarına düzenleme tuşu isteyip istemediklerini sormuştu.Musk'ın anket sonucunda yüzde 73,6 'düzenleme botunu' istediğini belirtmişti.Yüzde 26,4'lük kesim ise istemediklerini ifade etmişti.