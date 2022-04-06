  • USD: 14,72 - 14,74
  • EURO: 16,05 - 16,08
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakanlıktan Kılıçdaroğlu'nun 'otoyol' iddialarına cevap: Tam bir yalandır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamu özel sektör iş birliği ile gerçekleştirilen bazı otoyol projelerine yönelik değerlendirmelerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan cevap geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada söz konusu ifadelere yönelik, "Tam bir yalandır. Kılıçdaroğlu, müteahhitlere tanınan ek sürelerin gerekçesini söylemeyerek 'gerçeğin yarısını' ifade etmiş ve bir kez daha müfteri durumuna düşmüştür." denildi.

Bakanlıktan Kılıçdaroğlu'nun 'otoyol' iddialarına cevap: Tam bir yalandır
Ekleme: 6.04.2022 - 16:14 Güncelleme: 6.04.2022 - 16:19 / Editör: Ozge Selin
Bakanlıktan Kılıçdaroğlu'nun 'otoyol' iddialarına cevap: Tam bir yalandır
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, anılan projelere dair partisinin grup toplantısındaki iddialarına yanıt verildi.

Açıklamada, "Gerçeğin yarısı, tam yalandır" sözüne atıfta bulunularak, "Bu nedenle, CHP Genel Başkanı'nın kamu özel sektör iş birlikleri ile ilgili grup toplantısında söyledikleri 'tam bir yalandır'. Kılıçdaroğlu, müteahhitlere tanınan ek sürelerin gerekçesini söylemeyerek 'gerçeğin yarısını' ifade etmiş ve bir kez daha müfteri durumuna düşmüştür." denildi.

Söz konusu projelerin işletme sürelerine dair iddiaların cevaplandırıldığı açıklamada, Bakanlıkça Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez geçişi ve bağlantı yolları dahil) işinde ilave Bornova Viyadüğü, Umurbey-Ovaakça varyantı, Bursa-Susurluk varyantı yapım işlerinden kaynaklanan maliyet artışı nedeniyle ilave 57 gün işletme süresi verildiği, 15 yıl 4 ay olan işletme süresinin 15 yıl 5 ay 26 gün olarak revize edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Mahmutbey-Odayeri arası 2x3 yerine 2x4 şerit olarak yapılması, Hüseyinli-Kömürlük, Mecidiye ve Çekmeköy-Şile bağlantı yollarının yapım işlerinden kaynaklanan maliyet artışı nedeniyle ilave 929 gün işletme süresi verilerek 7 yıl 8 ay 20 gün olan işletme süresinin 11 yıl 4 ay 8 gün olarak revize edildiği bildirildi.

Kuzey Marmara Otoyolu (Kınalı-Odayeri) kesimi işinde, güzergah değişikliği nedeniyle ortaya çıkan 2x4 şeritli 3 adet toplam 10 bin 950 metre uzunluğundaki dünyanın en geniş otoyol tünellerinin yapım işlerinden kaynaklanan maliyet artışı nedeniyle ilave 1700 gün işletme süresi verildiği belirtilen açıklamada, böylece 4 yıl 9 ay 12 gün olan işletme süresinin 9 yıl 5 ay 17 gün olarak düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, aynı otoyol projesinde Kurtköy-Akyazı kesimi işinde güzergah değişikliği nedeniyle ortaya çıkan 2x4 şeritli 5 adet toplam 18 bin 700 metre uzunluğunda dünyanın en geniş otoyol tünellerinin yapım işlerinden kaynaklanan maliyet artışı nedeniyle ilave 1700 gün işletme süresi verilerek 3 yıl 9 ay 12 gün olan işletme süresinin 8 yıl 5 ay 17 gün olarak revize edildiği bilgisine yer verildi.

Ankara-Niğde Otoyolu Projesi'nde ise Ankara-Ahiboz arasının (30 kilometre) 2x3 yerine 2x4 yol yapılması, ek olarak K0 ve Karagedik kavşakları ile Temelli-Ahiboz bağlantı yolu yapım işlerinden kaynaklanan maliyet artışı nedeniyle de ilave 1901 gün işletme süresi verildiği bildirilen açıklamada, böylece 8 yıl 10 ay 17 gün olan işletme süresinin 14 yıl 1 ay 1 gün olarak revize edildiği belirtildi.
NATO'dan Ukrayna için askeri yardım çağrısı!
Çocuklardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Cumhur Dede
Bakanlıktan Kılıçdaroğlu'nun 'otoyol' iddialarına cevap: Tam bir yalandır
PKK'nın orman yangını çıkarma talimatını itiraf etti: 10 bin liraya doğa katliamı! 'Otobana çıkın yaka yaka gidin'
Toplu ulaşımda zam rekortmeni CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesİ
Halk TV'de Ayşenur Arslan ve Faruk Eren'den CHP'li İBB'ye zam tepkisi!
Karadeniz'de 3. mayın tespit edildi
İşte Marmara’daki müsilajın nedeni! Komisyon raporunda dikkat çeken detaylar…
Rusya-Ukrayna savaşında bir ilk! NATO üyesi ülkeden Kiev'e gerilimi tırmandıracak yardım
İYİ Parti'de liste dışı bırakılan Yavuz Ağıralioğlu sus payı mı aldı? İki gün önce bombalamıştı bugün tornistan yaptı
Ümit Özdağ'dan bomba açıklamalar! İttifak büyük çıkmaz içinde...
CHP'li İBB'den ulaşıma yüzde 40 zam!
Rusya'dan Türkiye'nin arabulucu olduğu müzakerelerle ilgili açıklama: Buça'daki görüntülerin hedefi belli
Nisa bebek onun elinden mama yemişti: Türkiye bakıcının sözlerini konuşuyor!
FETÖ'nün 'kapalı girdap' sistemi deşifre oldu! 'Elit kadronun' faydalandığı Paralel Vergi Sistemi bile kurmuşlar
Polonyalı milletvekili Dominik Tarczyński'nin sözleri Batı'nın İslam düşmanlığını kanıtladı: 'Bir tane Müslüman mülteci almadık'
Nisa Mihriban bebek Türkiye'nin gündemi! Biyolojik annesi Ebru S.'nin kan donduran sözleri: Önceki çocuğuma da bakamadım
Bakan Varank ve Nebati, Togg'un direksiyonuna geçti!
Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Karadeniz gazı için Türkiye'den kritik hamle
Dünyanın en iyisi 'ATAK' atağa kalktı: Milli helikopterin ilk durağı Asya oldu
Tıp literatürüne geçti! 16 aylık korona esareti 86. testte negatife bitti

Tıp literatürüne geçti! 16 aylık korona esareti 86. testte negatife bitti

2 bin 300 öğrenciye STAR bursu! Detaylar belli oldu!

2 bin 300 öğrenciye STAR bursu! Detaylar belli oldu!

Daha önce hiçbir yerde görülmemiş olabilir! Tunceli'de hayrete düşüren örümcek

Daha önce hiçbir yerde görülmemiş olabilir! Tunceli'de hayrete düşüren örümcek

Bıçaklandı ve mahallede gezdirildi! Korkunç gerçek: Küçük kıza tacizi engellemek istemiş

Bıçaklandı ve mahallede gezdirildi! Korkunç gerçek: Küçük kıza tacizi engellemek istemiş

Twitter yıllardır beklenen özelliği test etmeye başladıklarını duyurdu

Twitter yıllardır beklenen özelliği test etmeye başladıklarını duyurdu

Kinder ve pizzadan sonra peynire de bulaştı

Kinder ve pizzadan sonra peynire de bulaştı