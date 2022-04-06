Akaryakıt fiyatlarını düşürmek için yeni adım: Piyasaya yüksek miktarda petrol sürülecek

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi, tarımdan ekonomiye birçok sektörü olumsuz etkiledi.İşgal saldırıları nedeniyle Rusya'ya karşı yaptırım kararı alan ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamaları sonrası petrol tarihi bir rekor kırdı.Brent petrolün varil fiyatı, geçtiğimiz ay içerisinde 134 dolar seviyesine kadar yükseldi.Yaptırımlara yanıt veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ürün ve hammadde ihracatını yasakladığını duyurdu.Gelişmelerin ardından akaryakıt fiyatlarında ciddi zamlar yaşandı.Rusya'ya karşı uygulanan ambargolar, başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada akaryakıt fiyatlarını tarihi seviyelere çıkarttı.Ülkemizde de benzinin fiyatı 19, motorinin fiyatı ise 21 liraları buldu.ULUSLARARASI ENERJİ AJANSI'NDAN PETROL HAMLESİYükselişleri engellemek isteyen Uluslararası Enerji Ajansı'nın, fiyatları düşürmek için yeni bir adım atacağı iddia edildi.Bloomberg'de yer alan habere göre; Uluslararası Enerji Ajansı fiyatları düşürmek için 120 milyon varil petrol piyasaya sürecek.Haber sonrası bugün brent petrolün varil fiyatında yaklaşık 7 dolarlık bir indirim yaşandı.ABD'DE PETROL STOKLARI ARTTIABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2 milyon 400 bin varil (yüzde 0,6) artarak yaklaşık 412 milyon 400 bin varil olduğunu açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 600 bin varil azalacağı yönündeydi.Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 3 milyon 700 bin varil (yüzde 0,7) azalışla 564 milyon 600 bin varile düştü.Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 2 milyon varil (yüzde 0,9) azalışla 236 milyon 800 bin varil oldu.ÜRETİM ARTTIABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 41 bin varil artarak 6 milyon 300 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 705 bin varil artarak 3 milyon 693 bin varil oldu.Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 26 Mart - 1 Nisan haftasında 103 bin varil artarak yaklaşık 12 milyon 248 bin varil seviyesinde gerçekleşti.EIA'nın 'Mart 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 12 milyon 30 bin varil, gelecek yıl ise bugüne kadarki en yüksek üretim seviyesine ulaşarak 12 milyon 990 bin varil olması bekleniyor.AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.134 dolar seviyelerini test eden brent petrol, şu sıralarda 101 dolar seviyelerinden işlem görüyor. (Kaynak: TradingWiew)