Türk Büyükelçiliği yeniden Kiev'de!

Çernivtsi'ye taşınan Türk Büyükelçiliği tekrar Kiev'de... Kiev Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada; "Değerli vatandaşlarımız ve Ukraynalı dostlarımız, Geçici bir süre için faaliyetlerimizi, tahliye çalışmalarında lojistik merkezimize dönüşen Çernivtsi kentine kaydırmıştık. Bugün itibarıyla Kiev'e, evimize döndük." denildi.Açıklamada; "Yarından itibaren konsolosluk hizmetleri dahil faaliyetlerimizi Panasa Mirnoho 22 adresindeki binamızdan yürütmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.