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Türk Büyükelçiliği yeniden Kiev'de!

Çernivtsi'ye taşınan Türk Büyükelçiliği tekrar Kiev'de...

Ekleme: 5.04.2022 - 22:07 Güncelleme: 5.04.2022 - 22:09 / Editör: Ozge Selin
Türk Büyükelçiliği yeniden Kiev'de!
Çernivtsi'ye taşınan Türk Büyükelçiliği tekrar Kiev'de... Kiev Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada; "Değerli vatandaşlarımız ve Ukraynalı dostlarımız, Geçici bir süre için faaliyetlerimizi, tahliye çalışmalarında lojistik merkezimize dönüşen Çernivtsi kentine kaydırmıştık. Bugün itibarıyla Kiev'e, evimize döndük." denildi.

Açıklamada; "Yarından itibaren konsolosluk hizmetleri dahil faaliyetlerimizi Panasa Mirnoho 22 adresindeki binamızdan yürütmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.
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