Rusya'dan emeklilere 'orduya katılın' çağrısı: 'Dedeler cepheye gidiyor' diyerek duyurdular

Rus medyası, Kremlin'in emeklilik çağına gelmiş eski askerleri ve gönüllüleri Çelyabinsk ve Tyumen'deki orduya katılmaya çağırdığını bildirdi. İngiliz The Times'ın haberine göre şimdiden, yaşları 60'ı bulan ve çoğunluğu Moskova dışından yaklaşık 60 bin yedek asker savaşa çağrıldı. Kremlin'in bu hamlesi dış basın tarafından, 'dedelerden kurulu ordu', 'dedeler cepheye' başlıklarıyla görüldü.

Ukrayna'yı işgal girişiminde beklemediği kadar yüksek kayıplar veren Rusya, şu ana kadar toplamda 134 bin 500 kişiyi orduya kaydetti. NATO, 15 bin Rus askerinin öldüğünü düşünüyor, Ukrayna'ya göre ise bu rakam 18 bini aşmış durumda.



Rus medyası, Ukrayna ordusunun giderek daha fazla tankı yok etmesinin ardından, Kremlin'in emeklilik çağına gelmiş eski askerleri ve gönüllüleri Çelyabinsk ve Tyumen'deki orduya katılmaya çağırdığını bildirdi.



İngiliz The Times'ın haberine göre şimdiden, yaşları 60'ı bulan ve çoğunluğu Moskova dışından yaklaşık 60 bin yedek asker savaşa çağrıldı.



Bu askerlere Rusya ordusunun dörtte birini oluşturan 18 ile 27 yaş arasındaki genç ve deneyimsiz askerler eşlik edecek.



'DEDELERDEN KURULU ORDU'

Daha fazla tank komutanı, keskin nişancı ve mühendis bulabilmek için umutsuz çarelere başvuran Kremlin'in bu hamlesi dış basın tarafından 'dedelerden kurulu ordu' başlıklarıyla gördü.



'60 YAŞINDAKİ BİR İNSAN ANCAK KAMYON SÜREBİLİR'

Rus savaş taktileri kıdemli araştırma görevlisi Mathieu Boulègue söz konusu iddialara yönelik şunları söyledi:



"Acemi askerler A noktasından B noktasına bir kamyon sürmek için de kullanılabilir. Savaş operasyonları için uygun değillerdir. Mühimmat veya tıbbi malzeme kullanacak birine ihtiyaçları varsa, 60 yaşındaki birisi ancak bu işi yapabilir."



'PUTİN SAVAŞI UCUZA KAPATMAYA ÇALIŞIYOR'

Boulègue, Defense Post'a ayrıca, Vladimir Putin savaşı 'ucuza kapatmaya' çalışırken, şu anda yüzde 80 olan halk onayının değişmesinin pek olası olmadığını yazdı.



'AMACI İMAJINI KURTARMAK'

Rusya Savunma Bakanlığı bu halk onayına güvenerek, 25 Mart'ta yanlış bir açıklamayla "görevin tamamlandığını" ilan etti.



Bakanlık 'ilk hedeflerin' tutturulduğunu duyurarak, Rus kuvvetlerin şimdi tartışmalı Donbass bölgesini askeri müdahaleyle 'özgürleştirmeye' odaklanabileceğini belirtti.



Boulègue ise şunları söyledi:



"Putin bu kötü durumdan çıkmak için yalan söylüyor. Bu, içerdeki imajını kurtarmaya yönelik yalan dolu bir devlet propagandasından başka bir şey değil."



'RUSLAR KENDİLERİNDEN OLANLARLA SAVAŞMAK İSTEMİYOR'

Ukrayna istihbaratına göre yeni katılanların çoğun Kalmıkya, İnguşetya ve Dağıstan cumhuriyetleri gibi etnik azınlıklardan oluşuyor, raporlar Batı Rusya'nın Gürcistan'ın iki ayrılıkçı bölgesi olan Abhazya ve Güney Osetya'dan katılım aldığını gösteriyor. Royal United Services Enstitüsü'nden Rusya uzmanı araştırma görevlisi Emily Ferris, Putin'in etnik azınlıklara güvendiğini çünkü kendi halkının Slavlara karşı savaşmak konusunda isteksiz olduğunu şu sözlerle anlattı:



"Birçok Ukraynalının her iki ülkede de aileleri var ve nihayetinde Ruslara çok benziyorlar."



SAVAŞ ESİRİ 'İNTİHAR GÖREVİNİ' ANLATTI:

Ukrayna kuvvetleri tarafından yayınlanan bir savaş esirinin videoda anlattıklarına göre, bazı Donbass askerlerine, diğer birimlerin Ukrayna mevzilerini tespit edip bombalayabilmeleri için düşman ateşini üzerlerine çekmek gibi son derece tehlikeli bir görev verildi.



Yaklaşık 135 Donbass erinden oluşan bir grup, Mariupol limanı yakınlarında cephe hattına itildikten sonra, silahlarını bırakmış ve savaşmayı reddetmişti.