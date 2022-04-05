Canan Karatay Kimdir? Canan Karatay Kaç Yaşında?
Canan Karatay birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Canan Karatay kimdir sorusu yer alıyor. Peki, Canan Karatay kimdir? Canan Karatay kaç yaşında? Canan Karatay kitapları neler? İşte merak edilenler...
Canan Karatay birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Canan Karatay kimdir ve Canan Karatay kaç yaşında soruları yer aldı. Yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Karatay’ın hayatı hakkında detaylar merak ediliyor. Çağla ile Yeni Bir Gün programına konuk olan Karatay izleyenlerin dikkatini çekti. Vatandaşlar tarafından sık sık merak edilen Canan Karatay kimdir ve Canan Karatay kaç yaşında sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Canan Karatay Kimdir?
Canan Karatay birçok kişi tarafından merak ediliyor. Özellikle en sık aratılanlar arasında Canan Karatay kimdir sorusu yer aldı. Bu nedenle birçok kişi arama motorlarına yönelerek konu hakkında araştırmalara başladı. Yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen isim bugün Çağla İile Yeni Bir Gün programında konuk olarak yer aldı. Canan Karatay 2 Mart 1942 yılında dünyaya geldi. Aslen Elazığlı olan Karatay, Türk hekim, Kalp ve İç Hastalıkları Profesörüdür. Ayrıca eski İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörü ve İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Ana Bilim Dalları öğretim üyesi, kalp ve iç hastalıkları uzmanıdır. Canan Karatay Ü1961 yılında Üsküdar Amerikan Lisesi’nden mezun oldu. Ardımdan 1967 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini tamamlamıştır. Liverpool Regional Cardiac Center'da kardiyoloji alanında burslu olarak eğitim aldı. i Grup Florence Nightingale Hastanesi'nde görevine devam etmektedir. Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü kurucuları arasında yer alan Ali Karatay ile evlidir. Bu evlilikten Mehmet Rahmi Karatay isminde bir erkek çocuğu olmuştur.
Canan Karatay Kitapları Neler?
Canan Karatay kitapları da birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle başarılı doktorun yazdığı eserler araştırılmaya başladı. İşte sık sık aratılan Canan Karatay kitapları;
Karatay Diyeti Bilimsel Gerçeklerle Kilo Vermenin ABC'si, HAYY KİTAP, 2011 ISBN 9786054325481
Karatay Diyeti'yle Yaşam Boyu Sağlık, HAYY KİTAP, ISBN 2012 9786054325726
Karatay Mutfağı Kalıcı Kilo Verdiren Yemek Tarifler, HAYY KİTAP, 2012 ISBN 9786054325849
Karatay Diyeti'yle Beslenme Tuzaklarından Kurtuluş Rehberi, HAYY KİTAP, 2013 ISBN 9786055181383
Anne Adayları ve Hamileler İçin Karatay Diyeti, HAYY KİTAP, 2015 ISBN 9786059841061
Gerçek Tıbbın 10 Şifresi, HAYY KİTAP, 2018 ISBN 9789752477759
Karatay Diyeti'yle Obezite ve Diyabete Çözüm Var! HAYY KİTAP, 2018 ISBN 9786055181154
Canan Karatay Kaç Yaşında?
Canan Karatay hakkında en çok aratılanlardan biri de Canan Karatay kaç yaşında sorusudur. Birçok kişi konu hakkında detayları merak etti. Canan Karatay 2 Mart 142 doğumludur. Bu sene itibariyle Canan Karatay 80 yaşındadır.
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