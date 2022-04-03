Şaban Oğlu Şaban Filmi Konusu Nedir? Şaban Oğlu Şaban Ne Zaman Çekildi?



Şaban Oğlu Şaban Konusu Nedir?

Şaban Oğlu Şaban Filmi Ne Zaman Çekildi?

Şaban Oğlu Şaban Oyuncuları Kimler?



Şaban Oğlu Şaban filmi Yeşilçam’ın en sevilenleri arasında yer alıyor. İzlemeye doyamayan birçok kişi film hakkında detayları merak etti. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Kemal Sunal ve Halit Akçatepe gibi usta isimlerin yer aldığı film ilk günkü etkisiyle izlenmeye devam ediyor. İki askerlik arkadaşının askerliğini bitirmesinin ardından yaşadıkları maceraların işlendiği film oldukça beğenilen Yeşilçam filmleri arasında yer alıyor. Bu nedenle filmin konusu ve oyuncuları birçok kişi tarafından aratılmaya başlandı. Usta oyuncuların yer aldığı film hakkında detaylar merak ediliyor.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Şaban Oğlu Şaban filminde Şaban, askerdeyken sürekli sakarlıklar yapar. İstemden de olsa her seferinde komutanına zarar vermeyi başarır. Askerliğinin bitmesinin ardından arkadaşı Ramazan ile birlikte eğlence mekanında çalışmaya başlar. İki arkadaş iş yerinde gördükleri Nigar’a aşık olur. Bir türlü yakalanamayan Kadırgalı Eşref’i yanlışlıkla yakalamalarıyla komutanlarının kayınpederi olan Nazır Paşa’nın gizli polisi olarak seçilirler. Nazır Paşa kaybolan bir elmas için bu iki arkadaşı görevlendirir.Şaban oğlu Şaban filmi hakkında en sık aratılanlardan biri devesoruları oldu. Konuyla ilgili detayları merak eden birçok kişi araştırmalara başladı. 1977 yılında yapılan bu film Yeşilköy’de bulunan bir köşkte çekilmiştir. Yönetmenliği Ertem Eğilmez, Senaristliğini ise Sadık Şendil yapmıştır.Şaban oğlu Şaban oyuncuları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Usta isimlerin yer aldığı filmde Yeşilçam’ın usta oyuncularından birçoğu yer alıyor. İşte oldukça merak edilen Şaban Oğlu Şaban filmi oyuncuları;Şaban (Şabanoğlu Şaban) - Kemal Sunal:Ramazan - Halit Akçatepe:Kumandan Hüsamettin - Şener Şen:Hala/Tavuk Teyze - Adile Naşit:Nazır Paşa/Sıtkı Baba - Sıtkı Akçatepe:Safinaz - Ayşen Gruda:Nigar - Ayben Erman:Kadırgalı Eşref - Dinçer Çekmez:Selma - Sevda Aktolga:Binnaz - Sevil Üstekin:Yunus Kaptan - Şevket Altuğ:Yunus Kaptan'ın Eşi - Güler Ökten:Neşet - Necdet Yakın:Sünnetçi Sumrullah Canyakmaz - İhsan Yüce:Eşref'in adamı - Tevfik ŞenPolis - Ergin Orbey:vesorularına cevapları sizler için derledik. Birçok farklı konudan anında haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.