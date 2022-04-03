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NATO'dan Ukrayna'daki sivil ölümlere tepki: Sorumlular yargılanmalı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Amerikan televizyon kanalı CNN'e yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki sivillere karşı uyguladığı "vahşetin" kabul edilemez olduğunu söyledi. Rus güçlerinin Ukrayna'daki savaş suçlarıyla ilgili iddialar hakkında konuşan Stoltenberg, sorumlularının yargılanması gerektiğini söyledi.

Ekleme: 3.04.2022 - 21:14 Güncelleme: 3.04.2022 - 21:38 / Editör: Ozge Selin
NATO'dan Ukrayna'daki sivil ölümlere tepki: Sorumlular yargılanmalı
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Amerikan televizyon kanalı CNN'in 'Birliğin Durumu' isimli programında konuştu.

Rus güçlerinin Ukrayna'daki savaş suçlarıyla ilgili iddialar hakkında konuşan Stoltenberg, 'Sivillere karşı on yıllardır Avrupa'da görmediğimiz türden bir vahşet. Sivillerin hedef alınması ve öldürülmesi kesinlikle kabul edilemez.' dedi.

'BU SAVAŞI DURDURMAK PUTİN'İN SORUMLULUĞUNDA'

Vahşetin, savaşın sona ermesi gerektiğini gösterdiğini belirten Stoltenberg, bu savaşı durdurmanın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sorumluluğunda olduğunu söyledi.

'SORUŞTURMAYI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUM'

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Ukrayna'daki olası savaş suçları hakkında soruşturma açması, tüm gerçeklerin masaya yatırılması ve sorumluların hesap verebilir kılınmasının son derece önemli olduğunun altını çizen Stoltenberg, 'Bu nedenle, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yürütülen soruşturmayı memnuniyetle karşılıyorum.' diye konuştu.

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.
NATO'dan Ukrayna'daki sivil ölümlere tepki: Sorumlular yargılanmalı
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