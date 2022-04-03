Levent Gültekin, HALK TV’de Bayraktar SİHA’larını küçümsedi... Sosyal medyadan tepki yağdı

Dünyada başarıları konuşulan, Türkiye'nin yüz akı projesi SİHA'ları hedefe alan İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray'dan sonra bu kez HALK TV ekranlarında gazeteci Levent Gültekin yerli ve milli imkânlarla geliştirilen SİHA'ları hedefe koydu.BAYRAKTAR SİHA VE İHA'LARINI KÜÇÜMSEDİGültekin, Bayraktar SİHA ve İHA'larını küçümseyerek, 'Bayraktar yapmışlar diye zannediyorlar ki 'Süper Güç' oluyoruz. Lan yaptığın bir helikopter bir de uçak. Uçak dediğin de küçük bir şey. Bu Ortadoğulaşmak dediğim budur zaten' ifadelerini kullandı.Gültekin'in bu sözleri ise sosyal medyada büyük tepki çekerken, Gültekin tepkilerin ardından yine küçümser üslubunu bu kez sosyal medyada sürdürdü. Gültekin, sosyal medya hesabı Twitter'dan 'Bayraktar'ı küçümsedi' diye yine ayağa kalkmışlar. Millet yoksulluktan kıvranırken utanmasalar Bayraktar'ın önünde secde edecekler. Ülkenin hali Bayraktar'daki başarıyı küçültüyor, ben değil' ifadelerini kullandı.SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI: 'BU BAŞARIDA SİZE BATAN NE?'Sosyal medya kullanıcıları Gültekin'in bu yazdıklarına da ardı ardına tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcısı Hatice Olgun tepkisini şöyle dile getirdi: 'Ortada, teyidinize asla muhtaç olmayan büyük bir başarı olduğu açık ve dünyada bir kriz olduğu da sır değil. Fakat bu başarıda size batan ne?? Levent Gültekin vd; bu zor günler geçecek ama siz de fitne ve fesadınızda kaybolup gideceksiniz, adınız bile hatırlanmayacak.''YAZIKLAR OLSUN', 'ERDOĞAN DÜŞMANLIĞIN GÖZÜNÜ KARARTMIŞ'Bir başka sosyal medya kullanıcısı Ramazan Kılıç ise 'Yazıklar olsun' ifadelerini kullandı. Tahsin Yazıcı Karaca ise 'Erdoğan düşmanlığın gözünü karartmış, sen değil topunuz onun tırnağı olamazsınız. 'Pandemiyi de, harbi de o başlattı, milletin sıkıntısını da o yaptı, canı sağ olsun!' Millet onun başta kalmasını istiyor ve kalacak da inşallah. Patlayabilirsiniz.' diyerek tepkisini ortaya koydu. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise 'Bayraktar'dan bu kadar sıkılan dağdaki gizli müteffiklerin. Sen bu kadar konuşunca senin asıl zihniyetin ortaya çıkmıyor mu sanıyorsun. İşte senin için en mühim olanlar. 1. Sen, 2. Sana menfaat sağlayanlar. 3. PKK (İlk ikisinin yeri ayrı tabii bu gönlünün tercihi.)' dedi. Sosyal medyada tepkiler ise sürüyor.'KARALAMA KAMPANYASI YÜRÜTÜYOR'AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Alpay Özalan ise Levent Gültekin'in HALK TV ekranlarında Bayraktar SİHA'ları için küçümser ifadeler kullanmasına sosyal medyadan tepki gösterenlerden oldu. Özalan sosyal medya hesabından, 'CHP yandaşı Halk TV'nin, Bayraktar SİHA hazımsızlığı devam ediyor. Tüm dünya övgü yağdırırken muhalefet medyası karalama kampanyası yürütüyor. CHP ve ortakları, pirincin içindeki beyaz taştır' ifadelerini kullandı.