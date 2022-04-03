İftara Özel Tarif! Yoğurtlu İçli Köfte Nasıl Yapılır?







Yoğurtlu İçli Köfte İçin Gerekli Malzemeler

Yoğurtlu İçli Köfte Nasıl Yapılır?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte farklı tarifler denemek isteyenler konu hakkında araştırmalara başladı. İftar menüsüne en çok yakışan tarifler arasında yer alan yoğurtlu içli köfte birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındave ysoruları yer alıyor. Oldukça lezzetli olan içli köfteyi yoğurtlu sosuyla enfes bir hale getiren bu tarif popülerliğini giderek arttırıyor.veiçin haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Yoğurtlu içli köfte için gerekli malzemeler birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Konuyla ilgili olarak dikkat etmeniz gerekenlerden biri de malzemelerin kalitesi ve tazeliğidir. Bu sayede çok daha lezzetli bir tarif ortaya çıkarabilirsiniz. İşte yoğurtlu içli köfte için gerekli malzemeler;İç malzemeleri250g orta yağlı kıyma et1 adet kuru soğan1 adet patates1 kahve fincanı zeytinyağı1,5 çay bardağı ceviz içiBiraz maydanozTuzkarabiberkırmızı biberDamak tadınıza göre baharatları ayarlayabilirsinizDış malzemeler1 su köftelik bulgur1 su bardağı köftelik yarma bulgur2 yemek kaşığı un1 yumurta1'er yemek kaşığı tuzkırmızı biberkuru reyhan1 tatlı kaşığı karabiberÜzeri için1,5 kase yoğurt2 diş sarımsak1'er tatlı kaşığı domates ve biber salçası2 yemek kaşığı tereyağıYoğurtlu içli köfte birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. İlk olarak iç malzemeyi hazırlayın. Etinizi zeytinyağı ile kavurun. Ardından küçük doğranmış patates ve soğanı ekleyin. İyice kavurduktan sonra tuz ve baharatlarını ilave edin ve kavurma işlemine devam edin. Cevizini ve maydanozunu ekledikten sonra soğumaya bırakın. Yarma ve bulguru kabın içerisine alın. İki su bardağı su ekleyin. 15 dakika bekletip, baharatlarını ve tuzunu ekleyerek yoğurun. Su , yumurta ve ununu da koyup yoğurduktan sonra küçük toplar haline getirin ve içini külah gibi oyun. İç harçtan bir tatlı kaşığı doldurun. Ağzını iyice kapatın. 1.5 litre suya bir yemek kaşığı tuz atın ve kaynamasını bekleyin. 7-8 köfteyi kaynayan suya atın ve haşlanmasını bekleyin. 5-6 dakika haşladıktan sonra köfteler su üzerine çıkıyorsa haşlanmıştır. Üzerine sarımsaklı yoğurt ve tereyağlı salçalı sos dökerek servis edin. Afiyetle yoğurtlu içli köftelerinizi tüketebilirsiniz.vesorularına cevapları sizler için derledik. Birçok farklı konu hakkında güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.