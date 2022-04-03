İftara Özel Tarif! Yoğurtlu İçli Köfte Nasıl Yapılır?
Yoğurtlu içli köfte tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında yoğurtlu içli köfte nasıl yapılır sorusu yer aldı. Peki, yoğurtlu içli köfte nasıl yapılır? Yoğurtlu içli köfte tarifi nedir? Yoğurtlu içli köfte nasıl hazırlanır? İşte merak edilenler...
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte farklı tarifler denemek isteyenler konu hakkında araştırmalara başladı. İftar menüsüne en çok yakışan tarifler arasında yer alan yoğurtlu içli köfte birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında yoğurtlu içli köfte nasıl yapılır ve yoğurtlu içli köfte tarifi nedir soruları yer alıyor. Oldukça lezzetli olan içli köfteyi yoğurtlu sosuyla enfes bir hale getiren bu tarif popülerliğini giderek arttırıyor. Yoğurtlu içli köfte nasıl yapılır ve evde kolay yoğurtlu içli köfte tarifi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Yoğurtlu İçli Köfte İçin Gerekli Malzemeler
Yoğurtlu içli köfte için gerekli malzemeler birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında yoğurtlu içli köfte için gerekli malzemeler nelerdir sorusu yer aldı. Konuyla ilgili olarak dikkat etmeniz gerekenlerden biri de malzemelerin kalitesi ve tazeliğidir. Bu sayede çok daha lezzetli bir tarif ortaya çıkarabilirsiniz. İşte yoğurtlu içli köfte için gerekli malzemeler;
İç malzemeleri
250g orta yağlı kıyma et
1 adet kuru soğan
1 adet patates
1 kahve fincanı zeytinyağı
1,5 çay bardağı ceviz içi
Biraz maydanoz
Tuz
karabiber
kırmızı biber
Damak tadınıza göre baharatları ayarlayabilirsiniz
Dış malzemeler
1 su köftelik bulgur
1 su bardağı köftelik yarma bulgur
2 yemek kaşığı un
1 yumurta
1'er yemek kaşığı tuz
kırmızı biber
kuru reyhan
1 tatlı kaşığı karabiber
Üzeri için
1,5 kase yoğurt
2 diş sarımsak
1'er tatlı kaşığı domates ve biber salçası
2 yemek kaşığı tereyağı
Yoğurtlu İçli Köfte Nasıl Yapılır?
Yoğurtlu içli köfte birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında yoğurtlu içli köfte nasıl yapılır sorusu yer aldı. İlk olarak iç malzemeyi hazırlayın. Etinizi zeytinyağı ile kavurun. Ardından küçük doğranmış patates ve soğanı ekleyin. İyice kavurduktan sonra tuz ve baharatlarını ilave edin ve kavurma işlemine devam edin. Cevizini ve maydanozunu ekledikten sonra soğumaya bırakın. Yarma ve bulguru kabın içerisine alın. İki su bardağı su ekleyin. 15 dakika bekletip, baharatlarını ve tuzunu ekleyerek yoğurun. Su , yumurta ve ununu da koyup yoğurduktan sonra küçük toplar haline getirin ve içini külah gibi oyun. İç harçtan bir tatlı kaşığı doldurun. Ağzını iyice kapatın. 1.5 litre suya bir yemek kaşığı tuz atın ve kaynamasını bekleyin. 7-8 köfteyi kaynayan suya atın ve haşlanmasını bekleyin. 5-6 dakika haşladıktan sonra köfteler su üzerine çıkıyorsa haşlanmıştır. Üzerine sarımsaklı yoğurt ve tereyağlı salçalı sos dökerek servis edin. Afiyetle yoğurtlu içli köftelerinizi tüketebilirsiniz.
Yoğurtlu içli köfte nasıl yapılır ve evde kolay yoğurtlu içli köfte tarifi nedir sorularına cevapları sizler için derledik. Birçok farklı konu hakkında güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.