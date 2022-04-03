Alman medyası yazdı: Batı, Türkiye görmezden gelemez! Dikkat çeken Başkan Erdoğan vurgusu
38. günde devam eden Rusya Ukrayna savaşı Türkiye'nin arabuluculuk rolü sayesinde bitecek gibi görünüyor. İstanbul'da gerçekleşten müzakereler ve Başkan Erdoğan'ın taraf devletlerin liderleriyle yaptığı görüşmeler sonrasında tüm dünyanın yüreğine umut serpildi. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın savaşın ilk gününden beri gösterdiği kararlı ve başarılı tutum Alman medyasının da gözünden kaçmadı. 'Türkiye Cumhurbaşkanı'nın başarılı dengeleme eylemi' başlıklı haberlerinde, Batı'nın artık Türkiye'yi görmezden gelemeyeceğine dikkat çekildi.
Rusya Ukrayna savaşı neredeyse 1.5 aydır devam ediyor. Türkiye ise arabuluculuk rolü ile dünyanın başaramadığını başarmış durumda. İstanbul'da gerçekleşen müzakerelerle birlikte Başkan Erdoğan'ın Putin ve Zelenskiy ile yaptığı görüşmelerin ardından silahların susması için bir umut ışığı oluştu.
"TÜRKİYE'Yİ GÖRMEZDEN GELEMEZLER"
Öte yandan Batı ve ABD, Türkiye'yi yakından takip ediyor. Alman medyasında yer alan bir haberde de artık Batılı devletlerin Türkiye'yi görmezden gelemeyeceğinden bahsedildi.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN KARARLI DURUŞU
Türkiye'nin duruşunun analiz edildiği haberde savaşın daha ilk iki haftasında bile Başkan Erdoğan'n hızla harekete geçerek Almanya Şansölyesi Olaf Scholz da olmak üzere 35 yabancı devlet ve hükümet başkanıyla görüşmeler yapıldığından bahsedildi.
NOBEL ÖDÜLÜ'NE DİKKAT ÇEKİLDİ
'Barış' seslerinin yankılandığı şu durumda gazete Başkan Erdoğan'ın destekçilerinin kendisine Nobel Barış Ödülü verilmesini istediğini yazdı. Haberde NATO üyesi Türkiye ile Başkan Erdoğan'ın Rusya ile güven ilişkisi geliştirmeyi başaran tek ülke olduğuna da dikkat çekildi.
TÜRKİYE'NİN ARABULUCULUK ROLÜ
Türkiye'nin arabulucu olması ile birlikte 'Baılı politikacıların durumunun oldukça zor olduğuna dikkat çekilerek, Batı'nın artık Başkan Erdoğan ile Türkiye'yi görmezden gelemyeceğinin altı çizildi.