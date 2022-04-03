  • USD: 14,66 - 14,69
  • EURO: 16,21 - 16,24
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Alman medyası yazdı: Batı, Türkiye görmezden gelemez! Dikkat çeken Başkan Erdoğan vurgusu

38. günde devam eden Rusya Ukrayna savaşı Türkiye'nin arabuluculuk rolü sayesinde bitecek gibi görünüyor. İstanbul'da gerçekleşten müzakereler ve Başkan Erdoğan'ın taraf devletlerin liderleriyle yaptığı görüşmeler sonrasında tüm dünyanın yüreğine umut serpildi. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın savaşın ilk gününden beri gösterdiği kararlı ve başarılı tutum Alman medyasının da gözünden kaçmadı. 'Türkiye Cumhurbaşkanı'nın başarılı dengeleme eylemi' başlıklı haberlerinde, Batı'nın artık Türkiye'yi görmezden gelemeyeceğine dikkat çekildi.

Alman medyası yazdı: Batı, Türkiye görmezden gelemez! Dikkat çeken Başkan Erdoğan vurgusu
Ekleme: 3.04.2022 - 11:50 Güncelleme: 3.04.2022 - 11:54 / Editör: Ozge Selin
Alman medyası yazdı: Batı, Türkiye görmezden gelemez! Dikkat çeken Başkan Erdoğan vurgusu
Rusya Ukrayna savaşı neredeyse 1.5 aydır devam ediyor. Türkiye ise arabuluculuk rolü ile dünyanın başaramadığını başarmış durumda. İstanbul'da gerçekleşen müzakerelerle birlikte Başkan Erdoğan'ın Putin ve Zelenskiy ile yaptığı görüşmelerin ardından silahların susması için bir umut ışığı oluştu.

"TÜRKİYE'Yİ GÖRMEZDEN GELEMEZLER"

Öte yandan Batı ve ABD, Türkiye'yi yakından takip ediyor. Alman medyasında yer alan bir haberde de artık Batılı devletlerin Türkiye'yi görmezden gelemeyeceğinden bahsedildi.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KARARLI DURUŞU

Türkiye'nin duruşunun analiz edildiği haberde savaşın daha ilk iki haftasında bile Başkan Erdoğan'n hızla harekete geçerek Almanya Şansölyesi Olaf Scholz da olmak üzere 35 yabancı devlet ve hükümet başkanıyla görüşmeler yapıldığından bahsedildi.

NOBEL ÖDÜLÜ'NE DİKKAT ÇEKİLDİ

'Barış' seslerinin yankılandığı şu durumda gazete Başkan Erdoğan'ın destekçilerinin kendisine Nobel Barış Ödülü verilmesini istediğini yazdı. Haberde NATO üyesi Türkiye ile Başkan Erdoğan'ın Rusya ile güven ilişkisi geliştirmeyi başaran tek ülke olduğuna da dikkat çekildi.

TÜRKİYE'NİN ARABULUCULUK ROLÜ

Türkiye'nin arabulucu olması ile birlikte 'Baılı politikacıların durumunun oldukça zor olduğuna dikkat çekilerek, Batı'nın artık Başkan Erdoğan ile Türkiye'yi görmezden gelemyeceğinin altı çizildi.
Bolu Dağı'nda heyelan! Kopan toprak parçasının büyüklüğü ortaya çıktı: TEM yolu ne zaman açılacak?
Alman medyası yazdı: Batı, Türkiye görmezden gelemez! Dikkat çeken Başkan Erdoğan vurgusu
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Mayınların imha edildikleri anlar...
Rusya duyurdu: Erdoğan'ın talebi üzerine sivillerin tahliyesi için koridor açıldı
Şişli'de boru patladı! Su dolan metro istasyonu kapatıldı
Şoke eden detaylar ortaya çıktı! Putin geyik kanı ile banyo yapıyor! Putin'in hastalığı ne?
Dünyada doğalgaz fiyatları beşe katladı!
FETÖ üyeleri arasında 40 milyon sterlinlik dolandırıcılık davası!
AK Parti'de EYT hazırlığı! Bütün şartlar zorlanacak!
TMO Genel Müdürü Güldal: Gıda ürünlerinde sıkıntı yaşanmayacak
CHP Bilecik'te yeni başkanın da başkanlığı düştü! Yeniden seçim yapılacak!
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’tan muhtarlara hakaret!
Kremlin'den Başkan Erdoğan ve Türkiye'ye övgü
Ukrayna'dan Putin-Zelenski görüşmesi için önemli açıklama
Şehit yakınları ile iftar programı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Ukrayna: Kiev bölgesi tamamen Rus ordusundan temizlendi
Putin'in doğal gaz için ruble kararının ardından o ülkeden tarihi hamle: Tamamen durduruyoruz
Sağlık Bakanlığı günlük tabloyu paylaştı: İşte 2 Nisan covid-19 verileri!
Alman Bild gazetesinden artan fiyatlara karşı öneri
Pakistan Başbakanı Han'dan ABD'ye 'darbe' suçlaması: İç politikamıza açık müdahale
Toz fırtınası bitti mi? Meteoroloji'den peş peşe yağış uyarısı geldi

Toz fırtınası bitti mi? Meteoroloji'den peş peşe yağış uyarısı geldi

Eve gelen EDS cezası, kıskançlık krizine yol açtı! Eşi ile arasına pelüş ayı girdi

Eve gelen EDS cezası, kıskançlık krizine yol açtı! Eşi ile arasına pelüş ayı girdi

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçildi! 81 ilde TOGG hazırlığı

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçildi! 81 ilde TOGG hazırlığı

'Erkek arkadaşımla görüştün' iddiası sonrası genç kıza feci dayak: Can güvenliğim yok!

'Erkek arkadaşımla görüştün' iddiası sonrası genç kıza feci dayak: Can güvenliğim yok!

Yasaklandı! Valilik saat vererek duyurdu

Yasaklandı! Valilik saat vererek duyurdu

Buna herkes çok şaşırdı! Yapay zeka, briçte zafere ulaştı

Buna herkes çok şaşırdı! Yapay zeka, briçte zafere ulaştı