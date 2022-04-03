  • USD: 14,66 - 14,69
  • EURO: 16,21 - 16,24
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

AK Parti'de EYT hazırlığı! Bütün şartlar zorlanacak!

2023'te yapılacak seçimler için geri sayım devam ederken, AK Parti ve Başkan Erdoğan'ın 2023 seçimlerini "bir yol ayrımı ve kırılma noktası" olarak gördüğü belirtildi. Sorunlu bütün alanlarda imkanların zorlanacağının altı çizilirken, özellikle EYT konusunda bir hazırlık olduğu öğrenildi.

AK Parti'de EYT hazırlığı! Bütün şartlar zorlanacak!
Ekleme: 3.04.2022 - 11:09 Güncelleme: 3.04.2022 - 11:10 / Editör: Ozge Selin
AK Parti'de EYT hazırlığı! Bütün şartlar zorlanacak!
AK Parti, 2023 seçimleri için izlenecek strateji ve bu kampanyayı yürütecek profesyonel ekibin belirlenmesi için düğmeye bastı. 2018 seçimlerinden itibaren seçim stratejileri, kampanyalar ve kamuoyu yoklamaları konusunda kurumsal olarak herhangi bir şirketle çalışmayan AK Parti'nin, önümüzdeki seçimler için iki yeni şirketle görüşmeler yürüttüğü belirtildi.

Seçim hazırlıkları konusunda şirket yöneticilerinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da bir sunum yaptıkları öğrenildi. Sunumlarda seçim sürecinin nasıl yürütüleceği, hangi başlıkların ön plana çıkarılacağı ve özellikle ekonomi konusunda toplumdaki algının nasıl yönetileceği konusunda fikirler gündeme geldi. Erdoğan'ın yapılan sunumları beğendiği ve yakın zamanda bu iki şirketle anlaşma yapılacağı belirtiliyor.

AK Parti'nin seçim strateji ekibi de yeni politikalar geliştirilmesi ve izlenecek strateji konusundaki toplantılarını da sıklaştırmaya başladı. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş başkanlığındaki ekipte Genel Başkan Yardımcıları Efkan Âlâ, Hamza Dağ ve Mustafa Şen'in yanı sıra Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Grup Başkan Vekili Mahir Ünal ve Genel Başkan Danışmanı Naci Bostancı yer alıyor.

AK Parti yönetimi ve Başkan Erdoğan, 2023 seçimlerini 'bir yol ayrımı ve kırılma noktası' olarak görüyor, bu sebeple de seçime gidecek süreçte geniş toplum kesimlerinin taleplerini karşılama noktasında önemli adımlar atmayı planlıyor. Sahadan gelen raporlarda da hayat pahalılığı konusunda atılacak adımların AK Parti'nin seçim kazanmasında büyük rol oynayacağı tespiti yer alıyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre AK Parti kurmayları, kendilerine oy verenlerin yüzde 70'ten fazlasının dar gelirliler olduğuna dikkat çekerek 2022 yılı sonundan itibaren asgari ücret, EYT, 3600 ek gösterge, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi, emekli maaşları gibi sıkıntılı alanlar konusunda bütün imkânların zorlanacağını dile getiriyor.

OYLAR ARTIŞ TRENDİNDE
AK Parti'de son dönemde yapılan anketlerde partinin ve Cumhurbaşkanı'nın oy oranında yükseliş trendinin tespit edildiği belirtiliyor. Özellikle, Rusya-Ukrayna savaşı sebeiyle Türkiye'nin diplomatik alanda üstlendiği rolün Başkan Erdoğan'ın oylarında 3-4 puanlık artışa sebep olduğu ifade ediliyor.
Bolu Dağı'nda heyelan! Kopan toprak parçasının büyüklüğü ortaya çıktı: TEM yolu ne zaman açılacak?
Alman medyası yazdı: Batı, Türkiye görmezden gelemez! Dikkat çeken Başkan Erdoğan vurgusu
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Mayınların imha edildikleri anlar...
Rusya duyurdu: Erdoğan'ın talebi üzerine sivillerin tahliyesi için koridor açıldı
Şişli'de boru patladı! Su dolan metro istasyonu kapatıldı
Şoke eden detaylar ortaya çıktı! Putin geyik kanı ile banyo yapıyor! Putin'in hastalığı ne?
Dünyada doğalgaz fiyatları beşe katladı!
FETÖ üyeleri arasında 40 milyon sterlinlik dolandırıcılık davası!
AK Parti'de EYT hazırlığı! Bütün şartlar zorlanacak!
TMO Genel Müdürü Güldal: Gıda ürünlerinde sıkıntı yaşanmayacak
CHP Bilecik'te yeni başkanın da başkanlığı düştü! Yeniden seçim yapılacak!
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’tan muhtarlara hakaret!
Kremlin'den Başkan Erdoğan ve Türkiye'ye övgü
Ukrayna'dan Putin-Zelenski görüşmesi için önemli açıklama
Şehit yakınları ile iftar programı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Ukrayna: Kiev bölgesi tamamen Rus ordusundan temizlendi
Putin'in doğal gaz için ruble kararının ardından o ülkeden tarihi hamle: Tamamen durduruyoruz
Sağlık Bakanlığı günlük tabloyu paylaştı: İşte 2 Nisan covid-19 verileri!
Alman Bild gazetesinden artan fiyatlara karşı öneri
Pakistan Başbakanı Han'dan ABD'ye 'darbe' suçlaması: İç politikamıza açık müdahale
Toz fırtınası bitti mi? Meteoroloji'den peş peşe yağış uyarısı geldi

Toz fırtınası bitti mi? Meteoroloji'den peş peşe yağış uyarısı geldi

Eve gelen EDS cezası, kıskançlık krizine yol açtı! Eşi ile arasına pelüş ayı girdi

Eve gelen EDS cezası, kıskançlık krizine yol açtı! Eşi ile arasına pelüş ayı girdi

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçildi! 81 ilde TOGG hazırlığı

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçildi! 81 ilde TOGG hazırlığı

'Erkek arkadaşımla görüştün' iddiası sonrası genç kıza feci dayak: Can güvenliğim yok!

'Erkek arkadaşımla görüştün' iddiası sonrası genç kıza feci dayak: Can güvenliğim yok!

Yasaklandı! Valilik saat vererek duyurdu

Yasaklandı! Valilik saat vererek duyurdu

Buna herkes çok şaşırdı! Yapay zeka, briçte zafere ulaştı

Buna herkes çok şaşırdı! Yapay zeka, briçte zafere ulaştı