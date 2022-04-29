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Ödülünü Başkan Erdoğan’dan almıştı! 'Hayatım boyunca o anı unutmam'

TRT’nin Kuran okuma yarışmasında birinci olan İmam Hatip Lisesi 3. Sınıf öğrencisi Mustafa Öztürk ödülünü Başkan Erdoğan’dan aldı: Bu anı hayatım boyunca unutmayacağım.

Ekleme: 29.04.2022 - 09:18 Güncelleme: 29.04.2022 - 09:22 / Editör: Ozge Selin
Ödülünü Başkan Erdoğan’dan almıştı! 'Hayatım boyunca o anı unutmam'TRT tarafından düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın büyük finali, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Ödülünü Başkan Erdoğan’dan almıştı! 'Hayatım boyunca o anı unutmam'

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki finalde, İsmail Uyanık, İlhan Yücel, Esat Tuna, Bilal Yılmaz, Doğan Temiz, Mustafa Öztürk ve Ahmet Can Yıldız yarıştı. Yarışma sonunda 19 yaşındaki Mustafa Öztürk birinci, Ahmet Can Yıldız ikinci, Doğan Temiz üçüncü oldu.

Ödülünü Başkan Erdoğan’dan almıştı! 'Hayatım boyunca o anı unutmam'

Dereceye giren yarışmacılar, hediyelerini Başkan Erdoğan'ın elinden aldı. Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan Çarşamba İmam Hatip Lisesi (İHL) 3. Sınıf öğrencisi olan Mustafa Öztürk, yaşadığı duyguları anlattı.

Ödülünü Başkan Erdoğan’dan almıştı! 'Hayatım boyunca o anı unutmam'

Öztürk, ödülünü Başkan Erdoğan'ın verdiğini belirterek, "O anı hayatım boyunca unutamam. Bu anlatılmaz yaşanır. Heyecandan konuşamadım" dedi.

Babası gibi hafız olan ve Kuran çalışmaları nedeniyle okuluna 2 yıl ara verdiğini belirten Öztürk, İHL'deki eğitimine kaldığı yerden devam edeceğini belirtip, ileride ilahiyatçı olmayı hedeflediğini söyledi.

Ödülünü Başkan Erdoğan’dan almıştı! 'Hayatım boyunca o anı unutmam'

Baba Ahmet Öztürk ise oğlu ile gurur duyduğunu söyleyerek "Oğlum bana gururların en büyüğünü yaşattı. Allah ondan razı olsun" diyerek duygularını dile getirdi. Öztürk yarışmanın birincisi olarak 50 altın ile ödüllendirildi.
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