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Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Karanlıkta şov yapan Kılıçdaroğlu aydınlığa karşı! Karşı çıktığı projeler saymakla bitmiyor...

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, karanlıkta şov yapmak için ziyaret ettiği evde şalteri indirerek fakirlik edebiyat yapıyor. Türkiye'nin enerji alanındaki aydınlık projelerini kösteklemek için çalışıyor. Yalnız enerji değil CHP ve Kılıçdaroğlu'nun ulaşımda, savunmada ve daha birçok alanda yenilik ve kalkınma hamlelerine, mega projelere karşı çıktığı bilinirken desteklediği tek bir adımın olmaması da tepkiye yol açıyor.

Karanlıkta şov yapan Kılıçdaroğlu aydınlığa karşı! Karşı çıktığı projeler saymakla bitmiyor...
Ekleme: 29.04.2022 - 09:06 Güncelleme: 29.04.2022 - 09:15 / Editör: Ozge Selin
Karanlıkta şov yapan Kılıçdaroğlu aydınlığa karşı! Karşı çıktığı projeler saymakla bitmiyor...
Akıllı sayacı kapatıp, 'elektriği olmayan vatandaşa ziyaret' gerçekleştirerek oynadığı tiyatro ifşa olan Cumhuriyat Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, diğer taraftan da Türkiye'ye çağ atlatan birçok mega projeye karşı. Karanlıkta kalmayı seçerken, dev enerji projelerine 'dur' diyen 'istemezükçü lobinin' başı Kılıçdaroğlu, söz konusu projeleri durdurmak için kimi zaman açıklamalarıyla kimi zaman da yargıya yaptığı başvurularla gündeme geldi.

Karanlıkta şov yapan Kılıçdaroğlu aydınlığa karşı! Karşı çıktığı projeler saymakla bitmiyor...

İşte CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun karanlık şovuyla örtemediği aydınlık düşmanlığı...

Karanlıkta şov yapan Kılıçdaroğlu aydınlığa karşı! Karşı çıktığı projeler saymakla bitmiyor...

YUSUFELİ BARAJI

2005'te başlanması gereken Yusufeli Barajı'na maalesef bu zihniyet yüzünden 8 yıl süren davalar nedeniyle ancak 2013'te başlanabildi.

Karanlıkta şov yapan Kılıçdaroğlu aydınlığa karşı! Karşı çıktığı projeler saymakla bitmiyor...

AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ:
Mersin'in Gülnar ilçesinde Türkiye'nin ilk nükleer elektrik santrali olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin yapımı tüm hızıyla devam ediyor. Projeye karşı CHP yönetimi ve milletvekilleri şu ana kadar çok sayıda eylem düzenledi. 2018'de temeli atılan proje aynı yıl CHP Mersin Milletvekili Alpay Alpmen, Mersin Tabipler Odası ve Nükleer Karşıtı Platform temsilcileri tarafından 'yer lisansı iptali' istemiyle yargıya taşındı.

Karanlıkta şov yapan Kılıçdaroğlu aydınlığa karşı! Karşı çıktığı projeler saymakla bitmiyor...

TERMAL DE NEYMİŞ

Jeotermal enerji, yenilenebilir ve doğru kullanıldığında çevreye en az zarar veren enerji kaynaklarından biri olma özelliği taşıyor. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Aydın Nazilli'de yürütülen jeotermal çalışmasının durdurulmasını istedi. Sarı Zeybek ilçesindeki eylemleri ise CHP'li Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih organize etti.

Karanlıkta şov yapan Kılıçdaroğlu aydınlığa karşı! Karşı çıktığı projeler saymakla bitmiyor...

Eskişehir-Alpu'ya kurulması planlanan termik santral için de CHP yönetimi ayağa kalktı. Eylemlerde CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer en ön sıradaydı.

Karanlıkta şov yapan Kılıçdaroğlu aydınlığa karşı! Karşı çıktığı projeler saymakla bitmiyor...

RÜZGÂRA DA KARŞILAR
Mersin'de nükleere karşı çıkan CHP, Çanakkale'de ise rüzgâr enerjisine muhalefet ediyor. CHP Çanakkale İl Kadın Kolları, 180 milyon dolar yatırımla kurulması planlanan ve yılda 484 milyon kilovatsaat kapasiteli santrale karşı gösteri düzenledi.

Karanlıkta şov yapan Kılıçdaroğlu aydınlığa karşı! Karşı çıktığı projeler saymakla bitmiyor...

HEP AYNI KAFA
Tekirdağ-Ergene'ye termik santral kurmak için özel bir firma çalışma başlatınca CHP devreye girdi. Parti yönetimi bu kez gençler üzerinden propaganda yaptı. Ergene Belediyesi önünde toplanan CHP Tekirdağ Gençlik Kolları üyeleri ellerinde dövizlerle 'Termik santral istemiyoruz' sloganı atarak yürüyüş yaptı.

Karanlıkta şov yapan Kılıçdaroğlu aydınlığa karşı! Karşı çıktığı projeler saymakla bitmiyor...

Denizli'de CHP İl Spor Kurulu üyeleri ise Avdan Termik Santrali'ni protesto etti.

Karanlıkta şov yapan Kılıçdaroğlu aydınlığa karşı! Karşı çıktığı projeler saymakla bitmiyor...

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde de yine CHP eylemi vardı.

Karanlıkta şov yapan Kılıçdaroğlu aydınlığa karşı! Karşı çıktığı projeler saymakla bitmiyor...

TERMİK SANTRALE KARŞILAR
Kahramanmaraş'taki Afşin-Elbistan A ve B Termik Santrali, Türkiye'nin enerjide ilk 10 büyük tesisi arasında.

Karanlıkta şov yapan Kılıçdaroğlu aydınlığa karşı! Karşı çıktığı projeler saymakla bitmiyor...

Ancak CHP, bu projeye de 'istemezük' diyerek karşı çıkıyor. Parti, Altunelma'da kurulması düşünülen üçüncü termik santralin iptali için mahkemeye başvurdu.
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