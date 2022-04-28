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Ukrayna uyruklu Viktor Parkhomenko hastane odasında Müslüman oldu

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Ukrayna uyruklu Viktor Parkhomenko, düzenlenen ihtida töreniyle kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

Ukrayna uyruklu Viktor Parkhomenko hastane odasında Müslüman oldu
Ekleme: 28.04.2022 - 00:32 Güncelleme: 28.04.2022 - 00:38 / Editör: Ozge Selin
Ukrayna uyruklu Viktor Parkhomenko hastane odasında Müslüman oldu
Şehir Hastanesi'nin Palyatif Servisi'nde kanser tedavisi gören 62 yaşındaki Parkhomenko, kızı Viktoriya Özkan'a Müslüman olmak istediğini belirtmesi üzerine bu talep İl Müftülüğüne iletildi.

İl Müftüsü Bekir Gerek ile birlikte Eskişehir Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen ihtida merasimiyle Parkhomenko, Müslüman oldu.

Kelime-i şehadet getiren, şahitlerin huzurunda İslamiyet'i kabul edip Müslüman olan ve 'Kadir' adını alan Parkhomenko'ya Müftü Gerek tarafından Kur'an-ı Kerim ve ihtida belgesi takdim edildi.

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Ukrayna uyruklu Viktor Parkhomenko hastane odasında Müslüman oldu
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